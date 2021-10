Harvinainen CAR-T-soluhoito ei tehonnut – syöpää sairastava Siiri Perälä, 28, kuvaa ennustettaan ”surkeaksi”: ”Tulee huonoja ja hyviä uutisia”

Epäonnistuneet syöpähoidot eivät ole lannistaneet futsalpelaaja Siiri Perälää.

Siiri Perälästä, 28, ei uskoisi, että hän on vakavasti sairas.

Entinen maajoukkuepelaaja on juuri käynyt ensimmäisen futsalseuransa Kampuksen Dynamon treeneissä Jyväskylässä. Pari viikkoa sitten hän vaelsi Lapissa 55 kilometriä.

Muutenkin elämä on ollut viime kuukausina verrattain tavallista. Perälä on ulkoillut, matkustellut ja tavannut kavereita. Pääasiassa mieli on ollut positiivinen.

– Tuntuu, että ihmiset eivät varmaan edes usko, kuinka huono tilanne mulla on, koska olen itse niin hyvällä tuulella koko ajan. Ei se perusluonnetta ole muuttanut, vaikka kuinka on sairaana ja tulee huonoja uutisia. Ei niille mitään mahda, hän sanoo.

Viimeisen puolen vuoden aikana suurisoluista B-solun lymfoomaa sairastavalle Perälälle on kerrottu huonoja uutisia yksi toisensa perään.

Maaliskuussa hän sai uuden ja harvinaisen CAR-T-soluhoidon, joka arvioitiin viimeiseksi mahdollisuudeksi parantaa syöpä kokonaan.

Kyseiseen hoitoon voi liittyä rajuja, jopa hengenvaarallisia sivuvaikutuksia, mutta Perälä sai vain korkean kuumeen.

– Pääsin helpolla, mutta hoito ei kuitenkaan tehonnut. Ilmeisesti syöpäsoluni ovat niin fiksuja, että ne muuntuivat ja tekivät itselleen puolustusmekanismin.

Hoidon epäonnistuminen ei tullut Perälälle yllätyksenä.

Hän oli nopeasti sairaalajakson jälkeen alkanut taas juosta ja tunsi erään 16 kilometrin lenkin jälkeen, ettei kaikki ole enää kohdallaan. Huhtikuussa lääkärit kokoontuivat yhteen miettimään, miten edetä.

– Siinä oltiin jo vähän sellaisissa tunnelmissa, että voiko tässä enää mitään tehdä. Mutta sitten pääsin mukaan kansainväliseen lääketutkimukseen, joka on kaltaisilleni potilaille, joiden sairaus ei ole reagoinut muihin hoitoihin.

Uuden hoitomuodon kanssa kävi samoin kuin edellisen. Aluksi se vaikutti tehoavan, mutta sitten vaikutus lakkasi.

Siiri Perälä kertoo saaneensa paljon voimaa urheiluyhteisön tuesta ja urheilusta itsessään.

Myös jalkapalloa omalla urallaan pelannut Perälä oli juhannuksen tienoilla Pietarissa katsomassa EM-kisoja, kun kivut palasivat ja pahentuivat.

Heinäkuusta alkaen häntä on hoidettu sytostaateilla ja sellaisella lääkityksellä, jota ei yleensä käytetä hänen syöpänsä hoitoon. Yllättäen hoito on tehonnut.

– Kuukausi sitten oli välikuvaus, ja se osoitti syöpäkasvainten lähteneen pienenemään tosi hyvin, Perälä kertoo.

Vaikka tämän hetkinen hoito on tehonnut, Perälä ei ole parantunut. Syöpäkasvaimia on ollut eri puolia kehoa ja niitä on edelleen. Hän kuvailee ennustettaan surkeaksi.

– En kummemmin kysele, mutta aina sanotaan, että tilanne on tosi huono ja olen tiennyt sen siitä asti, kun CAR-T-hoito epäonnistui, koska se oli viimeinen parantava hoito. On ihmeellistä, että nämä muut hoidot ovat ylipäänsä tehonneet.

Perälän mukaan toive on tällä hetkellä se, että nykyinen hoito hävittäisi syövän hänen elimistöstään kokonaan ja pitäisi sen poissa kolme kuukautta. Sitten Perälälle voitaisiin tehdä luuydinsiirto, joka voisi mahdollisesti parantaa hänet pysyvästi.

– Mutta kolme kuukautta ilman syöpää kuulostaa aika utopistiselta, kun en viime syksynäkään ehtinyt olla kolmea kuukautta terveenä, vaikka silloin hoito antoi täydellistä vastetta.

Perälä jakaa kuulumisiaan sosiaalisessa mediassa. Hän haluaa tarjota vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

Perälän syöpä löydettiin keväällä 2020. Viime keväänä hän pohti ensimmäistä kertaa enemmän kuolemaa ja sen pelkoa. Alkuun mielessä oli, miten läheiset pärjäisivät.

Nyt katse on kääntynyt omaan itseen.

– Harmittaa se, mikä itsellä jäisi kokematta. Lisäksi pohdin sitä, mihin minä tässä taudissa kuolisin. Asiat, joista en tiedä, mietityttävät.

Perälälle on tarjottu sairaalasta keskusteluapua, mutta hän ei ole toistaiseksi kokenut tarvitsevansa sitä. Hän juttelee tarvittaessa peloistaan kavereidensa kanssa, mutta yleensä kuitenkin jostain ihan muusta.

– Kun aina tulee vuoron perään huonoja ja hyviä uutisia, niin olen luottanut siihen, että kyllä sitten tulee taas hyviä uutisia. Olen positiivinen, mutta en kuitenkaan esitä. Jos huolestuttaa, sanon sen.

Puolentoista vuoden syöpäsairauden jälkeen Perälä haaveilee terveydestä ja matkustamisesta.

– Ennen koronaa ja sairautta varattuna oli Kalifornian reissu. Se odottaa vielä toteutumistaan.

Perälän sairastuminen syöpään on koskettanut laajalti suomalaisia futsal- ja jalkapallopiirejä. Hän kertoo saaneensa paljon iloa ja voimaa yhteisön tuesta ja urheilusta itsessään.

Kesällä jalkapallon pelaajayhdistys tarjosi hänelle reissun Kööpenhaminaan katsomaan Suomen avausottelua EM-turnauksessa. Perälä katsoi kisoja paikan päällä myös Pietarissa.

– Kun elää mukana jännitystä, niin kyllähän siinä unohtuvat kaikki omat asiat. Nyt kun futsalkausi on alkanut, olen käynyt katsomassa niitäkin pelejä. Se tuo sisältöä elämään.

Perälä haaveilee, että hän voisi matkustaa alkuvuodesta paikan päälle futsalin EM-kisoihin Hollantiin kannustamaan Suomen miehiä. Itse hän käy voinnista riippuen mielellään naisten seurajoukkueiden harjoituksissa.

– En edes haaveile, että enää ikinä pelaisin, mutta on kiva, että on tekemistä. Kun on vaikea saada itseään liikkeelle, joukkue on tärkein.

Perälän mukaan hänen puhelias ja iloinen luonteensa on tuonut hänelle futsalista “hirveästi kavereita”.

– On merkittävää, että heitä on.

Ennen sairastumistaan Jämsästä kotoisin oleva Perälä työskenteli esiopettajana Espoossa. Hän toivoo voivansa lopulta palata myös siltä osin normaaliin arkeen.