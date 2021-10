Tästä Mira Potkosen otteluun liittyvässä kohuraportissa on kyse – ”Olisihan se heille mukavaa”

Mira Potkosen ja Katie Taylorin välinen olympiakisojen nyrkkeilyottelu nostetaan esille professori Richard McLarenin raportissa.

Suomen nyrkkeilyliiton hallituksen puheenjohtaja Henrik Tavio on lukenut raportin, johon irlantilaisväitteet Katie Taylorin ja Mira Potkosen välisen ottelun luokittelemisesta epäilyttäväksi perustuvat.

Potkonen voitti 2016 Rio de Janeiron olympiakisojen puolivälierissä Taylorin tuomariäänin.

– Olen lukenut professori McLarenin raportin. Tulkitsen asian niin, että raporttiin on kerätty tulokset otteluista, joissa tuomariäänet eivät ole olleet yksimielisiä, Tavio sanoi Ilta-Sanomille.

Potkonen eteni Riossa lopulta pronssille asti voitettuaan Taylorin.

Kanadalainen, pitkän linjan urheilujuristi Richard McLaren valittiin laatimaan raportti Rion olympianyrkkeilystä, kun esille nousi epäilyksiä lahjonnasta ja tulosten järjestelystä.

McLarenin raportissa on nostettu esille yhteensä 11 kappaletta 2016 olympiakisojen nyrkkeilyotteluita ”epäilyttävinä”. Yksi niistä on Potkosen ja Taylorin välinen puolivälieräottelu. Voit lukea raportin kokonaisuudessaan täältä.

Raportissa käsiteltiin otteluita, joissa olisi nähty eri voittaja, mikäli kaikkien viiden tuomarin äänet olisi otettu huomioon.

Riossa sääntöjen mukaan kuitenkin vain kolmen tuomarin pisteet laskettiin ja kahden pisteitä ei huomioitu. Tietokone arpoi, keiden kolmen viidestä.

Potkonen voitti Taylorin tuomariäänin 2–1. Raportti paljastaa, että mikäli kaikkien viiden tuomarin äänet olisi huomioitu, Taylor olisi voittanut.

Suomalaisella kävi siis pieni tuuri, mutta homma meni täysin sääntöjen mukaan.

Raportissa todetaankin, ettei Potkosen ottelussa ollut aihetta jatkotutkintaan.

Potkosen ja Taylorin välisen ottelun tuomarilistassa huomio kiinnittyy siihen, että yksi ottelun viidestä tuomarista oli kazakstanilainen Rahymzhan Rysbajev.

Kazakstanilainen oli raportin mukaan pyytänyt erään toisen ottelun lopputuloksen järjestämisestä Mongolialta lahjusta, jonka suuruudeksi arvioitiin 100 000–250 000 Yhdysvaltain dollaria (nykykurssilla 86 000–215 000 euroa).

Hänen ääntään ei laskettu mukaan Potkosen ja Taylorin välisen ottelun lopputulokseen.

Toinen epäilyttävä tuomari Potkosen ottelussa oli Ecuadorin Clemente Carrillo, joka antoi Potkoselle ja Taylorille samat pisteet, 38–38, mutta nimesi suomalaisen ottelun voittajaksi.

Carrillo on mainittu raportissa yhtenä esimerkkinä olympiatasolle epäpätevänä tuomarina. Raportin mukaan on mahdollista, että turnaukseen on valittu tuomareita, jotka ovat olleet mukana tulosten järjestelyssä.

Carrillon manipulaatioepäilyjä vastaan puhuu se, että toisessa epäilysten alle nousseessa ottelussa hän oli arvioinut voittajaksi eri nyrkkeilijän, kuin sen, jota epäiltiin manipuloiduksi voittajaksi.

Se, että irlantilaiset nyt nostivat Taylorin ja Potkosen välisen ottelun esille raportista, ei yllätä puheenjohtaja Taviota.

– Ymmärrän irlantilaisten näkökulman: olisihan se heille mukavaa, jos tulos muuttuisi kabinettipäätöksellä, Tavio sanoi.

Potkonen voitti pronssia myös viime kesän olympiakisoissa Tokiossa. Potkonen ei halunnut tiistai-iltana kommentoida raporttia Ilta-Sanomille.

McLarenin ryhmän loppuraportissa todetaan, että Rion olympialaisissa oli todennäköisesti huijattu ja lopputuloksia oli manipuloitu.

Raportin syyttävä sormi osoittaa liiton silloisen puheenjohtajan Wu Ching-Kuon ja toiminnanjohtajan Karim Bouzidin suuntaan. Raportin mukaan yksi manipuloinnista hyötynyt maa oli Bouzidin kotimaa Ranska.