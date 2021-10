Huuhkajien maalitykki Joel Pohjanpalo törmäsi Turkissa heti kaaokseen – ”Aika sokki”

Joel Pohjanpalo sai maalitilinsä auki Turkin liigassa. Maajoukkueessa on sujunut hyvin jo pitkään.

Huuhkajien tehohyökkääjä Joel Pohjanpalo sai kokea nopeasti turkkilaisen jalkapallokulttuurin siirryttyään maan pääsarjassa pelaavaan Rizesporiin syyskuun alussa.

– Aikamoinen sokkialku. Kaaos oli vastassa kentällä ja kentän ulkopuolella, Pohjanpalo kertoi tiistaina A-maajoukkueen mediatilaisuudessa.

Rizesporin pelaaminen oli täysin sekaisin. Valmentaja Bülent Uygun korvattiin syyskuussa Hamza Hamzaoglulla, joka on tuonut selkeyttä organisoinnillaan.

Pohjanpalo maalasi viime kierroksella kahdesti suurseura Galatasarayta vastaan. Ei auttanut. Galatasaray iski 3–2-voittomaalinsa lisäajan 11. minuutilla.

– Valmentajavaihdon myötä pelimme on parantunut paljon. Olin jopa ylpeä siitä, miten pelasimme. Se näytti jo futikselta. Tilastojen mukaan juoksimme viime kierroksella kaikista jengeistä eniten, Pohjanpalo sanoi.

Osumat olivat Leverkusenista lainatulle suomalaiselle liigakauden ensimmäiset.

– Minut hommattiin seuraan ykköshyökkääjäksi, mutta totta kai joku ottaa paikkasi, jos et maaleja tee. Kilpailutilanne on kova. Mutta kun seuraan siirryin, tarkoitus oli mennä täysin ykköshyökkääjäksi.

Pohjanpalon lisäksi peliajasta Rizesporissa taistelevat kokenut ranskalaiskärki Loic Remy, Valioliigasta tuttu Yannick Bolasie ja Ruotsista siirtynyt Deniz Hümmet. Maaleja tarvitaan usealta pelaajalta. Rizespor on saanut kauden ensimmäisistä kahdesta liigaottelustaan vain yhden pisteen.

Suomalainen on päässyt asettumaan Turkkiin mukavasti alkukaaoksen jälkeen. Arki rullaa nyt tasapainoisesti. Pelaaja kehuu sikäläisiä olosuhteita.

– Treenifasiliteetit ovat paremmat kuin monella bundesliigaseuralla.

Huuhkajissa sopeutumisvaikeuksia ei ole. Pohjanpalo on tehnyt Huuhkajien neljä viimeisintä osumaa. Lisää toivotaan lauantain MM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan.

– Yleensä Teemu (Pukki) on tehnyt suurimman osan. Teme varmasti haluaa onnistua ja iskee. Tärkeintä on, että joku tekee (maalin). Hyökkääjänä tietysti tahtoo olla se, joka ratkaisee. Me kaikki haluamme päästä MM-kisoihin. Se on ainoa, millä on merkitystä, Pohjanpalo sanoi.

Teemu Pukki (vas.) ja Joel Pohjanpalo Huuhkajien harjoituksissa tiistaina.

Pukki maalasi Suomelle maaliskuussa Ukrainaa vastaan 1–1-vierastasapelissä. Sen jälkeen Huuhkajien maalinteko on ollut täysin Pohjanpalon varassa.

Pohjanpalo odottaa vesi kielellä lauantaina Helsingin olympiastadionilla pelattavaa kotiottelua, johon tulee noin 30 000 katsojaa. Otteluun on myyty ennakkoon jo 25 000 lippua.

– Yleisöllä on aina ollut meille valtava merkitys. Kotona haemme totta kai voittoa, emmekä mitään tasapeliä.