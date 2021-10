Rajusti tyrmätty vapaaottelija kuoli 38-vuotiaana – kiistanalainen laji oli vuosikaudet kiellettyä

Ilman hanskoja käytävä nyrkkeily oli pitkään virallisesti kiellettyä.

Yhdysvaltalainen vapaaottelija Justin Thornton on kuollut 38-vuotiaana. Suru-uutisesta kertovat muun muassa TMZ ja vapaaottelusivusto MMA Fighting.

Thornton tyrmättiin rajusti 20. elokuuta käydyssä BKFC-promootion (Bare Knuckle Fighting Championship) otteluillassa. Kyseessä on nimensä mukaisesti ilman hanskoja käytävää nyrkkeilyä.

BKFC:n toimitusjohtaja Dave Feldman on vahvistanut Thorntonin kuoleman.

MMA Fighting -sivuston mukaan Thornton tyrmättiin elokuisessa ottelussa vain 19 sekunnin kamppailun jälkeen. Thorntonin kerrotaan halvaantuneen osittain ja olleen viikkoja sairaalassa. Sivusto kertoo myös, että Thorntonilla oli selkäydinvamman aiheuttama tulehdus.

TMZ:n mukaan on epäselvää, vaikuttiko tyrmäys kuolemaan sillä Thorntonin kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu. My MMA News -sivusto on puolestaan vahvistanut, että Thornton menehtyi tyrmäyksestä seuranneisiin vammoihin ja komplikaatioihin.

Thornton oli tehnyt pitkän uran eri vapaaotteluorganisaatioiden otteluissa.

BKFC-organisaatio perustettiin vuonna 2018. Laji on kiistanalainen ja se oli pitkään virallisesti kiellettyä. ESPN:n mukaan lajia pidettiin liian verisenä ja väkivaltaisena. BKFC on saanut osavaltiotasolla lupia järjestää otteluiltojaan. Huhtikuussa 2018 organisaatio järjesti ensimmäisen virallisen Bare Knuckle Boxing -tapahtuman Yhdysvalloissa sitten vuoden 1889.