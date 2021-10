Teemu Pukki kuuli ilouutisen Suomen ottelun lipunmyynnistä – hymyili leveästi: ”Tätä on odotettu”

Nyt se on totta: Olympiastadion täyttyy vihdoin Huuhkajien kotiotteluun.

Teemu Pukki on pelannut tyhjien katsomoiden edessä ja odottaa nyt innolla suuren yleisön eteen pääsemistä.

Koronakurjuus ei ole vielä läheskään täysin helpottanut, mutta valoa pilkottaa. Helsingin olympiastadionille odotetaan noin 30 000 katsojaa Huuhkajien MM-karsintaotteluun Ukrainaa vastaan lauantaina.

Maanantaina iltapäivällä oli myyty ennakkoon jo 24 000 pääsylippua.

Tieto sai hyökkääjä Teemu Pukin hymyilemään leveästi.

– Tätä on odotettu. On pelattu puolitoista vuotta (uusitulla stadionilla): yleisöä on ollut enemmän tai vähemmän – välillä ei ollenkaan, Pukki sanoi.

Huuhkajat on pelannut Olympiastadionilla elokuussa 2020 valmistuneen täysremontin jälkeen seitsemän kotiottelua. Toistaiseksi suurin yleisömäärä nähtiin syyskuussa Kazakstania vastaan: 10 167.

Syyskuussa Suomi-Kazakstan-ottelussa oli hieno tunnelma, vaikka Olympiastadion ei ollut läheskään täynnä.

Viime syksyn Suomi-Wales-ottelun pääsivät katsomaan vain media ja otteluisännät.

Maaliskuussa ottelun Suomi-Bosnia ja Hertsegovina virallinen yleisömäärä oli nolla.

Kaksi ottelua on pelattu täysin suljettujen porttien takana, ja kesän Viro-otteluunkin sai ottaa vain vähän toista tuhatta katsojaa.

– Matsi on tosi tärkeä lohkon kannalta, ja tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen faneilta, Pukki sanoi.

Olympiastadionin maksimikapasiteetti on nykyään noin 36 000, mutta jokaista paikkaa ei voida myydä.

Odottaa sopii suurinta katsomohuumaa urheilu-Suomessa sitten koronaviruksen maahantulon. Kannattajat loivat kauniiseen urheilupyhättöön loistotunnelman jo viime kotiottelussa Kazakstania vastaan. Nyt desibelejä kasvattaa kolminkertainen yleisömäärä.

Ukrainaa vastaan Huuhkajat saa tuen, joka paitsi näkyy ja kuuluu myös auttaa pelaajia.

Panosta riittää. MM-karsintalohkoa johtava Ranska näyttää karkaavan muilta, mutta Suomi etenee hyvissä kyttäysasemissa lohkon kakkossijaa ja jatkokarsintapaikkaa ajatellen.

– Tilanne on tosi hieno. Olemme Ukrainan kanssa tasapisteissä, ja pelanneet heitä vähemmän, Pukki sanoi.

Pukki kantoi maajoukkuetta maaleillaan lähes yksin Kansojen liigassa 2018 ja EM-karsinnoissa 2019, mutta viime aikoina on ollut kuivaa. Hän ei ota paineita.

– ”Jolle” (Joel Pohjanpalo) on ollut vireessä ja olemme saaneet positiivisen tilanteen lohkoomme, Pukki sanoi.

Teemu Pukki odottaa innolla kotiyleisön eteen pääsemistä, kun Suomi isännöi MM-karsinnoissa Ukrainaa.

Suomi on tehnyt yhdeksässä viime maaottelussaan yhteensä neljä maalia, ja niistä jokaisen on viimeistellyt Pohjanpalo.

Pukki onnistui edellisen kerran maalinteossa maaliskuussa – Ukrainaa vastaan Kiovassa.

– Toivottavasti ympyrä sulkeutuisi, hyökkääjä sanoi.