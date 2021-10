Kalle Palanderin puheita ei uskottu – Rene Rinnekangas on ollut samankaltaisessa tilanteessa: ”He ovat olleet, että hetkonen”

Lumilautailija Rene Rinnekangas aloitti Kalle Palanderin tavoin uransa pienessä rinteessä. Molemmat nousivat lajinsa huipulle.

Kalle Palander nousi maailmanhuipulle alppihiihdossa, vaikka hänen kotikulmiltaan Torniosta löytyi treenipaikaksi vain todella pieni rinne. Lumilautailutähti Rene Rinnekankaan kohdalla kaava on samankaltainen.

Urallaan muun muassa pujottelun MM-kultaa voittanut Palander kertoi vuonna 2007 ilmestyneessä elämäkerrassaan tv-haastattelusta, joka tehtiin Keski-Euroopassa hänen alettua menestyä.

Palander kertoi haastattelijalle englanniksi, että hänen kotirinteensä on Kokkokangas Torniossa. Sitten keskustelu eteni näin:

– Millainen rinne se on?

– Sen lakipiste on 20 metrissä.

– Anteeksi, tarkoitat varmaan 200 metrissä?

– Ei, vaan 20 metrissä.

– Ei enempää kysyttävää, mykistynyt haastattelija sanoi lopuksi.

Kalle Palander saavutti alppihiihtourallaan muun muassa MM-kultaa.

Rinnekangas aloitti lumilautailun 4-vuotiaana kotikulmillaan Iisalmen Paloisvuorella. Ski.fi-sivuston, mukaan rinteen korkeusero on 45 metriä ja pisimmällä rinteellä on mittaan 277 metriä. Melko vaatimattomia lukemia, kun niitä esimerkiksi niihin Alppien rinnekeskuksiin, joissa Rinnekankaan nykyisin treenaa tai kilpailee.

Miten muiden maiden lumilautatähdet suhtautuvat, kun kerrot heille Paloisvuoresta?

– Ei se kyllä hirveän iso nyppylä ole. Olen joskus puhunut joillekuille, niin he ovat olleet, että hetkonen: miten pieni se rinne on?

– Sitten olen selittänyt heille, miten olen treenannut joitakin temppuja. Porukka on sitten sanonut, että se jotenkin näkyy laskemisessani, että olen saanut päivän aikana todella monta toistoa, kun on sen verran pieni mäki ja on ehtinyt tehdä monta laskua. Se oli etu siinä hommassa.

Pekingin olympialaiset ovat Rene Rinnekankaan tämän kauden päätavoite.

” Ei se aina ole kiinni siitä, missä on parhaat olosuhteet. Se on myös omasta näkemyksestä ja omasta luovuudesta kiinni.

Rene Rinnekankaan ilmalento Aspenissa maaliskuussa 2021.

Rinnekankaan pienessä rinteessä harjoitellessa oli pakko keksiä luovia ratkaisuja, että pystyi harjoittelemaan tiettyjä temppuja.

– Siellä ei tietenkään ollut mitään isoimpia hyppyreitä eikä isoja reilejä, mitä nykypäivänä kisoissa pystyisi hyödyntämään. Mutta se oli siihen aikaan sopiva ja hyvä. Ja kun siellä ei ollut ihan parhaat olosuhteet, niin sitten tuntui paremmalta tehdä niitä temppuja, kun pääsi paikkaan, jossa oli paremmat olosuhteet. Sekin on puskenut eteenpäin.

– Ei se aina ole kiinni siitä, missä on parhaat olosuhteet. Se on myös omasta näkemyksestä ja omasta luovuudesta kiinni. Ei välttämättä tarvitse olla kuin tyhjä roskis jossakin tasamaalla ja voi olla jo älyttömän mukavaa touhuta. Ei siinä tarvitakaan isoimpia hyppyreitä.