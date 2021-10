Yli 25-metrisiä siivuja jättihyppyreistä – näin Rene Rinnekangas, 22, suhtautuu lajinsa karuihin riskeihin

Rene Rinnekangas sai edellisistä olympialaisista tuliaisiksi kipsin. Onko ensi helmikuussa olympiamitalin vuoro?

Rene Rinnekankaan elämä on melkoisen lennokasta.

Jos asiaa tarkastelee 22-vuotiaan lumilautailutähden Instagram-tilin perusteella, niin vaikuttaa siltä, että Rinnekangas viettää normikansalaista isomman osan ajastaan ilmalennossa pää alaspäin jossakin päin maailmaa.

– Hyvin sanottu. Kyllä se aika hyvin kuvaa tätä meininkiä tällä hetkellä. Lumilauta on vienyt minut vaikka minnepäin maailmaa ja tulee vietettyä paljon aikaa sen puukalikan päällä.

– Ja temppujen tekemiseen kuuluu se, että välillä mennään pää alaspäin, Rinnekangas sanoo hymyillen.

Lumilautailu on kiidättänyt Pohjois-Savon Iisalmesta lähtöisin olevaa Rinnekangasta eri mantereille jo vuosien ajan. Hän ei ole laskenut tarkalleen vuosittaisten reissupäiviensä määrää, mutta varmaa on, että luku on iso.

– Kahdeksan tai yhdeksän kuukautta vuodessa olen reissussa. Ja kun palaan Suomeen, niin yritän ottaa aina muutaman päivän iisiä. Mutta sitten tulee kuvaushommia ja muuta, eli tulee laskettua Suomessa myös. Että en ole oikein varma, että mikä lasketaan reissupäiväksi ja mikä ei, Rinnekangas pyörittelee.

– Mutta kesä-heinäkuu tulee otettua iisiä Suomessa ja muuten ollaan reissun päällä.

Kesätauko on jo ohi, ja Rinnekangas taas vauhdissa. Suomen maajoukkuelaskija on tällä hetkellä jo kolmannella leirillään Keski-Euroopan lumilla. Hän matkusti perjantaina Italiaan, josta matka jatkuu Sveitsin Churiin. Maailmancup alkaa siellä 23. lokakuuta big air -hyppykisalla.

Reissumies on noussut lajissaan maailman huipulle. Siitä ovat todisteina muiden muassa viime kaudella tulleet kolmossijat MM-kisojen ja X-Gamesin slopestylekisoissa. Alkavan kauden kruununa ovat Pekingin olympialaiset, jonne Rinnekangas matkaa nälkäisenä.

– Sinne mennään sitten todellakin Leijona-paita päällä. Kyllä se on ihan valtava juttu, jos sinne saan paikan. Se olisi valtava kunnia päästä edustamaan Suomea, Rinnekangas sanoi.

Rinnekangas oli mukana olympialaisissa jo Etelä-Korean Pyeongchangissa 2018. Tuolloin 18-vuotiaan suomalaisen kisaamista sotki loukkaantuminen slopestylen karsintalaskun kaatumisessa.

Rene Rinnekangas kaatui ja loukkasi kätensä vuoden 2018 olympialaisissa. Pyeongchangista jäi käteen kipsin lisäksi paljon oppia.

Mitä muuta siltä reissulta jäi käteen kuin kipsi?

– Jäi kolo hampaaseen. Se on pakko myöntää. Olin silloin aika nuori ja kaikki asiat tapahtuivat sillä tavalla nopeasti, että pääsin niihin kilpailuihin. Se reissu oli hyvä opetus. Oppi sen, mikä se maailman meno oikeasti oli.

– Nyt olen kokeneempi tuollaisista isommista kisoista ja oma laskeminenkin on kehittynyt. On parempi meininki lähteä sinne, jos vaan se paikka nasahtaa.

Oletetaan nyt, että se paikka tulee. Onko olympiamitali tavoitteena, jos kisakoneeseen pääset?

– Joo. Vaikka toki pitää muistaa, että kyseessä on tuomarointilaji eikä ikinä voi tietää, mitä arvostetaan.

– Veikkaan, että kaikki jotka sinne pääsevät, niin lähtevät hakemaan pyttyä kotiin.

Tyylinäyte big air -hyppykilpailusta tammikuulta 2021.

Lumilautailun kehittyessä temput ovat muuttuneet yhä vaarallisemmiksi. Big air -kisoissa nähdään hyppyrin nokalta alastuloon pituudeltaan yli 25-metrisiä ilmalentoja, joiden aikana laskijat pyörivät jopa 1980 astetta eli 5,5 kierrosta. Loukkaantumisriski on siis läsnä joka kerta, kun hyppyrin nokalta lähdetään ilmojen teille.

– Karu fakta on, että loukkaantumisriski on osa lajia. Suhtaudun siihen siten, että yritän tehdä kaiken mahdollisen oheishomman niin hyvin, että minimoidaan se riski, että tulisi loukkaantuminen.

– Olen koittanut olla pelkäämättä sitä, että tulee loukkaantuminen. Se ei katso aikaa eikä paikkaa, että milloin se tapahtuu.

Rinnekangas poseerasi lumilautailumaajoukkueen tiedotustilaisuudessa viime viikolla Enni Rukajärven ja Matti Suur-Hamarin vieressä. Rukajärvi on saavuttanut olympiahopeaa ja -pronssia ja Suur-Hamari paralympiakultaa.

Rinnekankaalla ei olympiamitalia vielä ole.

– Uskon, että siihen on tulossa muutos. Rene on pystynyt parantamaan laskemistaan kaudesta toiseen ja jopa luomaan uutta standardia siihen, että millä tavalla kisoissa voi laskea, maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskinen sanoi.

– Se on ehdottomasti Renen vahvuus. Hänen laskemisensa on niin persoonallista ja näyttää erilaiselta kuin muiden laskeminen. Se on tarttuvaa ja tekniseltä osaamiseltaan niin kovaa, että hänellä on erittäin hyvät mahdollisuudet menestyä vaikka mihin asti.

Päävalmentaja Antti Koskinen ja lumilautailijat Rene Rinnekangas, Enni Rukajärvi ja Matti Suur-Hamari maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Pronssimitali kaulassa lumilautailun MM-kisoissa Aspenissa maaliskuussa 2021.

Koskisen mukaan Rinnekangas voi yltää olympialaisten mitalitaistoon sekä slopestylessa että big airissa.

– Uskon, että hän on vielä omimmillaan slopestylelaskijana. Mutta viime MM-kisoissa hän laski myös big airissa finaaliin ihan kirkkaasti kovilla pisteillä. Hän on onnistuessaan myös big airissa ihan kärkikahinoissa mukana, Koskinen ennakoi.