Nauhoite hätäpuhelusta paljasti karmaisevia yksityiskohtia – supertähteä epäillään perheväkivallasta

Jon Jones pidätettiin Las Vegasissa viikko sitten.

Yhdysvaltalaismedia TMZ on saanut haltuunsa tallenteen hätäpuhelusta, joka soitettiin viime viikon perjantaina, ennen kuin vapaaottelun supertähti Jon Jones, 34, pidätettiin Las Vegasissa.

Tallenteella lasvegasilaisen Caesars Palace -hotellin vartija kertoo poliisille, että Jonesin kumppani Jessie Moses on loukkaantunut.

– On tapahtunut mahdollisesti perheväkivallanteko. Täällä on nainen, jonka suusta ja nenästä valuu verta, vartija sanoo nauhalla.

– Nainen ei ole varsinaisesti valittanut perheväkivallasta. Hän on kanssamme, kun mies on yhä huoneessaan. Mies on ammattivapaaottelija, Jonathan Jones.

Vartijan mukaan nainen kieltäytyi palaamasta huoneeseen. Hän oli hotellin kasinolla kolmen nuoren tyttärensä kanssa.

– Hän on pukeutunut harmaaseen college-asuun eikä hänellä ole kenkiä. Olemme antaneet hänelle ensiapua, mutta hän kieltäytyy tapaamasta lääkäriä, vartija kertoo poliiseille.

Jones pidätettiin epäiltynä perheväkivallasta ja ajoneuvoon liittyvästä vahingonteosta. Hän oli pidätyksen aikaan Las Vegasissa, koska hänen ottelunsa ruotsalaista Alexander Gustafssonia vastaan nimettiin vapaaotteluorganisaatio UFC:n kunniagalleriaan.

TMZ:n mukaan Moses oli kertonut poliisille, että Jones oli saapunut hotellihuoneeseen strippiklubilta huonolla tuulella. Jones on luvannut julkisuudessa lopettaa alkoholin käytön pidätyksensä jälkeen.

Jonesin on määrä astua oikeuden eteen myöhemmin tässä kuussa. Hän on rikkonut lakia useita kertoja elämässään ja vapautui edellisestä ehdonalaisestaan vuoden 2021 alkupuolella.

Vapaaotteluhäkissä Jones on yksi kaikkien aikojen ottelijoista ja häntä pidetään kevyen raskaansarjan suurimpana mestarina. Hän on yhä UFC:n kaikki painoluokat huomioivan pound for pound -listan toisena, vaikkei ole otellut yli 1,5 vuoteen.