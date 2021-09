Shakissa syttyi kohu silikonirinnoista – tähtipelaajan valmentaja jyrähti: ”Surullista”

Shakkiliitto Fiden uusi yhteistyökumppani ei miellyttänyt lajiväkeä.

Kansainvälinen shakkiliitto Fide julkaisi maanantaina tiedotteen, joka nostatti shakkipiireissä valtavan kohun.

Fide valitsi naisten shakin pääsponsoriksi vuodelle 2022 yrityksen, joka valmistaa rintaimplantteja. Motiva Implants -yrityksen kanssa aloitettu yhteistyö lanseerattiin edistämään naisten asemaa lajin parissa. Projektin iskulauseena toimii The Year of Women in Chess – naisten vuosi shakissa.

Tähtipelaaja Magnus Carlsenin valmentaja Peter Heine Nielsen oli ensimmäisten joukossa kyseenalaistamassa FIDE:n tekemän ratkaisun. Hänen mielestään yhteistyö silikonirintoja valmistavan yrityksen kanssa on todellinen paradoksi.

– Se, että naiset pelaavat shakkia, symboloi älykkyyttä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. On surullista, että naisten korkeatasoisia shakkiturnauksia sponsoroi tuollainen yritys. Se sotii juuri noita asioita vastaan, Nielsen sanoi norjalaislehti Dagbladetin mukaan.

FIDE:llä työskentelevä David Llada ei yllättynyt uutisen aiheuttamasta reaktiosta. Hän kuitenkin esitti arvostelijoille vasta-argumentin.

– Kaikki tekevät esteettisiä valintoja joka päivä, oli se sitten vaatteiden valinta, hampaiden valkaisu tai liikunnan harrastaminen. Miksi silloin kun naiset tekevät tällaisia valintoja, se nähdään aina negatiivisessa valossa? Kuten Motiva Implans sanoo: Naisten ei pitäisi häpeillä päättää itse omasta ulkonäöstään.