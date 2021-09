Makwan Amirkhani paljasti seuraavan vastustajansa – teki viiltävän ennustuksen lopputuloksesta

Makwan Amirkhanin loukkaantuneen vastustajan tilalle löytyi uusi nimi.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani kohtaa seuraavassa ottelussaan brittiläisen Lerone Murphyn. Ottelu käydään UFC 267 -tapahtumassa Abu Dhabissa 30. lokakuuta.

Amirkhanin oli alun perin tarkoitus kohdata kanadalainen Tristan Connelly, mutta hän joutui vetäytymään ottelusta niskaleikkauksen vuoksi.

Uusi vastustaja Murphy on 30-vuotias ja on otellut UFC:ssä kolme kertaa. Britti ei ole hävinnyt ammattilaisurallaan vielä yhtäkään ottelua. Hänen tilillään on 10 voittoa ja yksi ratkaisemattomana päättynyt kamppailu.

Kun Amirkhani ilmoitti uudesta vastustajastaan Instagramissa, hän kirjoitti kuitenkin kuvatekstiksi – kenties enteilevään sävyyn – 10-1-1. 10 voittoa, 1 tappio, 1 ratkaisematon.

Suomalaisottelijan uralla kyseessä on nyt todellinen vedenjakaja. Amirkhani on hävinnyt kolme edellisestä neljästä ottelustaan, joista viimeisimmän melko yllättäen debytantti Kamuela Kirkille.