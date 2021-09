Kovat urheilijat mittaavat voimiaan ja kestävyyttään itseään ja toisiaan vastaan Kemijärven liikuntahallissa lauantaina 2.10.2021, kun kaksipäiväinen Itäkairan Mayhemi jatkuu ja mukaan tulee yksipäiväinen parikilpailu Itäkairan Pätsi. ISTV näyttää kisan suorana kello 9 alkaen.

Itäkairan Mayhemi on kovan tason yksilökilpailu, jossa on sarjat naisille ja miehille. Itäkairan Pätsi taas on matalan kynnyksen parikilpailu, jossa on sarjat naisille, miehille ja sekapareille. Kilpailun järjestävät yhteistyössä CrossFit Kemijärvi ja CrossFit Rovaniemi.

Lauantaina ensimmäinen laji alkaa 9 ja viimeinen laji päättyy noin kello 18.30. Näet kisan suorana yllä olevasta videoruudusta. Lähetys näkyy ISTV:ssä vain suorana, siitä ei jää tallennetta.