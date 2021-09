UFC-legenda tuomitsi vähäpukeiset kehätytöt – naismestarilta odottamaton mielipide

Habib Nurmagomedov ilmoitti elokuussa, ettei aio palkata eränumeroita esitteleviä naisia omaan ottelupromootioonsa.

Vapaaottelun naisten kärpässarjan mestari Valentina Shevtshenko (vas.) on eri linjoilla Habib Nurmagomedovin kanssa ”kehätyttöjen” tarpeellisudesta.

UFC:n naisten kärpässarjan mestari Valentina Shevtshenko, 33, puolusti UFC:n otteluiltojen ”kehätyttöjä”.

Kehätyttöjen tehtävänä on kävellä ympäri häkkiä ja kantaa päänsä päällä numerokylttiä, joka näyttää alkamassa olevan erän numeron. Naiset ovat pukeutuneet bikineihin ja lähettävät televisiokameraan usein lentosuukkoja.

– Viestini on: kauniit naiset koristavat mitä tahansa tapahtumaa, Shevtshenko sanoi MMA Fighting -sivuston mukaan.

UFC-tapahtumissa vähäpukeiset kehätytöt kävelevät ympäri häkkiä ja kantavat päänsä päällä numerokylttiä, joka näyttää alkamassa olevan erän numeron.

– Kellään ei ole oikeutta väittää, että kehätytöt ovat tarpeettomia. He ovat juuri siellä, missä heidän pitääkin olla. He ovat olleet UFC:ssä alusta asti. Kun tulee tapahtumaan, haluaa nähdä kauniin naisen. Te miehet nautitte siitä, kuten kuka tahansa, eikö? Se on kaunista, vai mitä? Kehätytöt ovat somiste, Shevtshenko kommentoi.

Kirgisialainen ottelija puolusti titteliään jälleen kerran voitokkaasti jyräämällä Lauren Murphyn UFC 266 -tapahtumassa sunnuntaina Suomen aikaa. Hän kommentoi kehätyttöasiaa voittonsa jälkeen.

Shevtshenkon kommentit liittyivät venäläisen UFC-legendan Habib Nurmagomedovin, 33, elokuiseen puheenvuoroon. Nurmagomedov kertoi, ettei aio palkata kehätyttöjä omaan promootioonsa Eagle Fighting Championshipiin.

Vapaaottelulegenda Habib Nurmagomedovin mielestä kehätytöt ovat vapaaottelun tarpeettomimpia ihmisiä.

– Kehätytöt ovat vapaaottelun tarpeettomimpia ihmisiä. Mikä heidän tarkoituksensa on? Television ruudulla voi näyttää, että nyt on alkamassa toinen erä, Nurmagomedov sanoi MMA Junkie -sivuston siteeraamassa lehdistötilaisuudessa.

Nurmagomedoville huomautettiin, että kehätytöt ovat perinteisesti kuuluneet moniin kamppailu-urheilun tapahtumiin.

– Historiassa on tehty paljon virheitä. Opiskelemme historiaa, jotta välttäisimme virheet tulevaisuudessa. Jos katsomme menneisyyteen, näemme että kehätytöt ovat hyödyttömiä. UFC:n johtaja Dana White ehkä pitää heistä, mutta minä en ole Dana. Minun nimeni on Habib, Nurmagomedov sanoi.

Kaikkien aikojen paras kevytsarjalainen on muslimi. Hän perusteli mielipidettään vetoamalla edesmenneeseen isäänsä Abdulmanap Nurmagomedoviin, jonka kanssa kävi katsomassa otteluita ennen tämän kuolemaa vuonna 2020.

– Jokaisella on omat mieltymyksensä, kulttuurinsa ja arvonsa. Istuin isäni kanssa otteluillassa. Kehätytöt menivät ohi ja näyttivät, että on toisen erän aika. Kukaan ei katsonut numeroa. Minulla oli epämukava olo isäni seurassa, Nurmagomedov kertoi.

Viime vuonna tappiottoman uransa päättäneen venäläisen kommentit nostivat äläkän myös itse kehätyttöjen keskuudessa. Tunnettu ja pitkäaikainen UFC:n työntekijä Arianny Celeste otti kantaa Nurmagomedovin kommenttiin syyskuun alussa Instagramissa.

Arianny Celeste (vas.) ja UFC:n johtaja Dana White vuonna 2010.

– 15 vuoden ajan olemme olleet enemmän kuin kehätyttöjä. Olemme käyttäneet aikaamme UFC:n mainostamiseen. Olemme osoittaneet rakastavamme UFC:n faneja kiertämällä maailmaa ja esiintymällä eduksemme. Maailma on nykyisin hyvin erilainen, mutta tunnen yhä saman energian ja rakkauden, kun meillä on otteluilta, jossa on yleisöä, Celeste kirjoitti.

Hän sanoi nousseensa 15 vuoden kovalla työllä kiinteistösijoittajaksi ja naiseksi, jolla on omaa rahaa.

– Meitä voi kutsua tarpeettomiksi, mutta minun kaltaisilleni, kovasti töitä tehneille ihmisille, nimittelyllä ei ole merkitystä. Elämäni on liian hyvää, jotta olisin onneton. Minusta ei tarvitse pitää, mutta minua pitää kunnioittaa, Celeste kommentoi.