Suomi sai tylyn oppitunnin Kiinan maailmantähdiltä Vantaan MM-turnauksessa

Kalle Koljonen haastoi kovan vastustajansa melko tasaisesti Vantaan MM-turnauksessa.

Vantaa

Hallitseva mestari Kiina oli Suomelle odotetun tyly vieras Vantaalla pelattavassa sulkapallon MM-sekajoukkuekilpailussa eli Sudirman Cupissa. Kiinalaispelaajat voittivat kaikki viisi otteluaan häviämättä erääkään.

Suomalaisista Kalle Koljonen pystyi haastamaan miesten kaksinpelissä tiukasti vastustajansa, Lu Guangzun. EM-pronssimitalisti ja Tokion olympiakävijä Koljonen hävisi avauspäivän kamppailunsa 16–21, 19–21. Lu on kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 27 ja Koljonen 67:s.

– Olen jo EM-kisoissa ja olympialaisissa nähnyt, että pystyn haastamaan maailman huippuja. Mitä enemmän pääsen heidän kanssaan kentälle, sitä enemmän saan tuntumaa, miten minun täytyy pelata heitä vastaan. Nämä pelit antavat tosi arvokasta tietoa ja kokemusta, Koljonen sanoi ottelunsa jälkeen.

15-vuotias Nella Nyqvist kohtasi Tokion olympianelosen.

Vasta 15-vuotias Nella Nyqvist taipui naisten kaksinpelissä He Bingjiaolle 10–21, 6–21. He oli Tokion olympialaisissa neljäs ja on maailmanlistalla yhdeksäntenä.

– Ei olisi voinut mennä paremmin. Luulen, että oli tähänastisen urani kovin vastustaja. Heillä on paljon paremmat lyönnit, enemmän voimaa ja kovempi tempo liikkeessään, Nyqvist kuvaili eroaan maailman huippuihin.

Miesten nelinpelissä Anton Kaisti ja Jesper Paul hävisivät He Jitingille ja Tan Qiangille 4–21, 14–21. Naisten nelinpelissä Chen Qingchen ja Jia Yifan voittivat Mathilda Lindholmin ja Jenny Nyströmin 21–11, 21–11.

Päivän avanneessa sekanelinpelissä Kaisti ja Nyström hävisivät Wang Yilyulle ja Huang Dongpingille 3–21, 9–21.

Kiinan tasosta kertoo, että joukkueen kaksinpelin kärkinimet olivat lepovuorossa. Suomi kohtaa alkulohkossaan maanantaina Thaimaan ja keskiviikkona Intian. Kunkin lohkon kaksi parasta maata etenee pudotuspeleihin.

Jenny Nyström (vas.) ja Mathilda Lindholm kohtasivat naisten nelinpelissä Chen Qingchenin ja Jia Yifanin.

Koljonen johti molempia eriä, mutta joutui taipumaan.

– Ottelu olisi hyvin voinut mennä kolmanteen erään, jos pari palloa olisi osunut paremmin. Myös ensimmäinen erä kääntyi pienissä hetkissä, Koljonen luonnehti.

Myyrmäen areenan valot sammuivat muutamaksi minuutiksi ottelupallotilanteessa 20–18. Koljosen mukaan keskittyminen ei herpaantunut odottelusta.

– Minähän voitin seuraavan pallon. Noin on käynyt pari kertaa aiemmin. Alan olla sen verran kokenut, että pystyin ottamaan huumorilla, Koljonen virnisti.

Koljonen saattaa mennä jossain vaiheessa harjoittelemaan hallitsevan olympiavoittajan Viktor Axelsenin kanssa Dubaihin, jonne tanskalaistähti on muuttamassa.

– Siinä on aika paljon logistisia juttuja, jotta molemmilla osuvat kisakalenterit yhteen. Lisäksi tarvittaisiin pari kolme muutakin kaveria sinne, Koljonen sanoi.

Kaisti ja Nyström kohtasivat sekanelinpelissä hallitsevat olympiavoittajat.

– Koviahan he olivat, Kaisti kuittasi lyhyesti.