Jon Jones päätyi putkaan UFC:n palkintogaalan jälkeisenä aamuna Las Vegasissa.

UFC-promootion supertähtiin lukeutuva vapaaottelija Jon Jones pidätettiin varhain perjantaiaamuna Las Vegasissa.

ESPN:n mukaan Jonesia, 34, epäillään perheväkivallasta ja ajoneuvoon liittyvästä vahingonteosta.

Pidätystään edeltävänä iltana Jones osallistui UFC:n palkintogaalaan, jossa hänen vuonna 2013 käymänsä ottelu Alexander Gustafssonia vastaan lisättiin UFC:n Hall of Fameen.

Jonesin on määrä astua oikeuden eteen lauantaina iltapäivällä.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Jones on joutunut leivättömän pöydän eteen. Ottelijan rikossyytteiden lista on melkein yhtä mittava kuin hänen UFC-häkissä ottamien voittojensa.

UFC:n nokkamies Dana White ei säästellyt sanojaan Jonesin tuoreimmasta törttöillystä puhuessaan.

– Tämän kundin tuominen Las Vegasiin on aina vaikeaa, oli syy mikä hyvänsä. Tämä kaupunki ei tee hyvää Jon Jonesille. Nyt se taas nähtiin, White sanoi.

– En jaksa edes järkyttyä enää. Kun pyydämme Jonesin tänne, tällaista tapahtuu melkein varmasti. Ei häntä voi tuoda Las Vegasiin edes alle 12 tunniksi Hall of Fameen lisäämistä varten. Tämä on iso ongelma. Tällä jätkällä on piruja olkapäällä, todella paljon piruja olkapäällä.

Lue lisää: Ei mennyt kuin Strömsössä – Conor McGregorin heittoa verrattiin heti historian huonoimpiin

Entinen kevytraskassarjan mestari Jones on otellut urallaan 20 kertaa UFC-häkissä ja hävinnyt vain kerran. Häntä pidetään yhtenä koko UFC-historian parhaana ottelijana.