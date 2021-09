Kesän yleisurheilukomeetta karautti höyhenenkevyesti Malminkartanon portaikkoon. Sitten alkoi taistelu.

Sara Kuivisto, 30, on pitänyt tällä kaudella ratajuoksun keskimatkojen SE-aikoja pilkkanaan.

Malminkartanon portaat on kuitenkin täysin toinen maailma – sen huippumaileri huomasi jo puolessa matkassa.

– Eka välihän tuntui niin helpolta, kaikkensa antanut Kuivisto totesi.

– Mutta kun jalka jymähtää tokalla tasanteella, niin sitten ei tapahdu enää mitään, rohkeasti leikkimieliseen kisaan lähtenyt Kuivisto myönsi.

Voit katsoa Sara Kuiviston tyylinäytteen artikkelin pääkuvana olevalta videolta.

Viivi Lehikoinen rikkoi viime viikolla Malminkartanon portaiden naisten haamurajan, 70 sekuntia. Suomea Tokion olympiakisojen 400 metrin aidoissa edustanut juoksija takoi ennätykseksi 1.09,60.

Voit katsoa Viivi Lehikoisen ennätysjuoksun alla olevalta videolta.

Kuivisto joutui lopulta antamaan periksi Lehikoisen ennätykselle kolme sekuntia ja rapiat. Lahjomattomat digitaalit pysähtyivät aikaan 1.13,34.

Porvoolaisjuoksijan höyhenenkevyt askel vei hänet ensimmäiselle tasanteelle (101. porras) alle 15 sekunnissa.

Hän jatkoi hyvällä rytmillä ja edelleen joka toiselta lankulta ponnistaen. Toisen tasanteen (222. porras) väliaika oli 36 sekuntia. Se oli sama kuin Lehikoisella.

Kolmannen osuuden alussa alkoivat armottomat askelmat vaatia veronsa. Reidet tönkkäsivät, ja ennätyshaaveet karkasivat.

Maileri joutui pian jatkamaan nousuaan yksi porras kerrallaan. Siinä repesi ratkaiseva ero.

Hänen viimeinen osuutensa (noin 36 sekuntia) painui yli kolme sekuntia hitaammaksi kuin Lehikoisen (noin 33 sekuntia).

– Odotin, että olisin pystynyt parempaan aikaan, Kuivisto totesi yllättyneenä ja selvästi sisuuntuneena.

Kuivisto ei uskonut, että lopun taistelu olisi ollut korvien välistä kiinni.

– Kun jalat eivät liiku, niin ei siinä tahtokaan auta, hän naureskeli.

Sara Kuivisto nautiskelee maitohapoista Helsingin huipulla, kun taistelu Viivi Lehikoisen hurjaa aikaa vastaan on päättynyt.

Kuiviston mukaan maitohapot jylläsivät portaissa täysin eri tavalla kuin ratajuoksussa.

– Mutta toi onkin niin kaukana sileällä juoksemisesta. Ei mitään tekemistä sen kanssa. Mutta hauskaa oli, hän sanoi.

Sara Kuivisto juoksi Tokion olympiakisoissa SE:n 800 metrin alku- ja välierässä. Jälkimmäisessä hän rikkoi kahden minuutin haamurajan: 1.59,41.

Tokion 1 500 metrin alkuerässä hän rikkoi kesäkuussa juoksemansa SE:n kellottamalla 4.04,10. Se takasi paikan olympiavälierään. Vielä välierässä syntyi uusi SE 4.02.35.

Entinen mestarimaileri Ari Suhonen on ollut jo vuosia Sara Kuiviston valmentaja. Hän kuunteli mielenkiinnolla uutiset, sekä Saran tuntemukset, poikkeuksellisesta porrastreenistä.

– Vajaan neljän sekunnin ero Viiviin oli ehkä odotettavissa. Laji sopii varmaan 400 metrin aiturin rytmitykselle paremmin kuin Saralle, Suhonen sanoi ja kehui naisten heittäytymistä tuntemattomaan haasteeseen.

– Mutta jos Sara harjoittelisi porrasjuoksua ihan tosissaan, tuosta ajasta putoaisi 10 sekuntia.

Suhonen pani pyynnöstä asiantuntijahatun päähänsä ja analysoi porrasjuoksun ABC:n seuraavasti:

– Pitää olla hyvä lihaskestävyys ja nopeuskestävyys, että jaksaa tulla kovaa ja ylös asti. Noin minuutin suorituksessa pitää olla puhdasta nopeuttakin.

– Reisien voima on ratkaiseva, myös pakaroiden. Ja erityisen tekniikan vuoksi puhuisin porrasjuoksun erikoisvoimasta.

Ari Suhonen voitti 800 ja 1 500 metrillä 14 SM-kultaa. Kv-tilaston helmenä on tonnivitosen EM-kulta hallissa 1988.

Ari Suhonen, 55, juoksi jo 32 vuotta sitten voimassa olevan 800 metrin Suomen ennätyksen 1.44,10. Hän myöntää, että porrasjuoksukokeilu olisi maistunut huippukuntoiselle Arillekin.

– Ominaisuudet olisivat olleet hyvään suoritukseen. Eli voimataso, lihaskestävyys ja nopeuskestävyys olisivat riittäneet pitkälle. Tekniikkaa ja rytmitystä olisi tietysti pitänyt harjoitella, 14-kertainen Kalevan Kisojen voittaja tuumi.

Suositun porrasjuoksuhaasteen ensimmäinen osallistuja oli suunnistuksen maailmanmestari Mårten Boström, joka pysäytti kellot aikaan 1.04,66 vuonna 2015. Hän palasi uusittuihin Malminkartanon portaisiin kuusi vuotta myöhemmin syyskuussa 2021.

Voit katsoa Mårten Boströmin tuoreen puristuksen alla olevalta videolta.

ISTV:N ennätyskoe on yksinkertainen: portaat juostaan ylös mahdollisimman nopeasti. Dronekamera todentaa suorituksen ja mittaa ajan.

Starttaajan toinen jalka on ensimmäisellä portaalla. Maali on viimeisen portaan jälkeen jalan osuessa hiekalle.

Juoksuaskeleen pituus on vapaavalintainen. Mm. Viivi Lehikoinen jätti yhden portaan väliin ja ponnisti joka toiselta lähes loppuun saakka.

Ensimmäiselle tasanteelle on 101 porrasta. Toiselle tasanteelle 222. Viimeinen porras on 347:s. Matkan pituus on 147 metriä, noustava korkeus 56 metriä.