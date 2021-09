Voimamies Heikki Messo, 65, tähtää hurjaan rajapyykkiin leuanvedossa – pitää ruokavaliotaan menestyksensä takeena

Lauantaina saatetaan nähdä Suomen ennätyksiä toistoleuanvedossa.

Lauantaina Helsingissä kisataan toistoleuanvedon Suomen Cup -titteleistä. Kilpailuun ilmoittautuneiden 45 leuanvetäjän joukosta löytyy kokeneempiakin tekijöitä.

Lajissa ikä ei ole kuitenkaan mikään kehityksen este, ja siitä elävä esimerkki on 65-vuotias Heikki Messo. Suomen Leuanveto ry:n tiedotteen mukaan Messon ennätys on 55 leukaa.

Puuseppä ja puuteknikko Messo kertoo kovan kuntonsa salaisuudeksi tunnollisen harjoittelun ja hyvän ruokavalion. Varsinaista lajitreeniä on 3–4 kertaa viikossa.

– Sitä on kyselty, miten muka vedän 55 leukaa 65-vuotiaana. Olen pysynyt terveenä, eikä ole ollut vaivoja. Monella minun ikäisellä on vaivoja, mutta minulla ei ole koskaan ollut mitään. On ollut hyvä tuuri. Mutta on se outoa, että pystyy tässä iässä tämmöisiin tuloksiin, Messo kertoo.

– En syö viljaa ollenkaan. En syö sokeria enkä juo juuri alkoholia. Silloin tällöin saatan ottaa lasin hyvää viiniä. Vähähiilihydraattinen ruokavalio on minulle hyvä. Ei ole energiavajetta, vaikka hiilihydraattia puuttuu.

Messo aloitti kisaamisen vuonna 2014, jolloin leukoja meni 26. Haamurajat ovat paukkuneet yksi kerrallaan, ja nyt miesten kevyimmässä eli 60-kiloisten sarjassa kisaavalla Messolla on jo mielessä jopa 60 leuan raja.

– Viimeinen tavoite oli saada 50 leukaa, joka tuntui mahdottomalta. Mutta kun sekin meni, ajattelin, meneekö 60 leukaakin vielä. Voi että. Se on mielessä ja tavoitteet pitää aina olla korkealla. Jos on hyvä päivä, kyllä se voi mennä, Messo toteaa.

Messon 55 leukaa on 60-kiloisten Suomen ennätys. Kaikki painoluokat ja ikäsarjat huomioiden miesten Suomen ennätys on Joonas Mäkipellolla. Hän veti syksyllä 2020 Tampereella 66 leukaa 80-kiloisten sarjassa.

Naisten Suomen ennätys on Heli Heikkisen 46 leukaa 60-kiloisten sarjassa vuonna 2018.

