Kiira Korpi muutti takaisin Suomeen – havahtui yhteen eroon New Yorkiin verrattuna: ”Huomaan eron jo Helsingin lentokentällä”

Suomen rauhallisuus maistuu Kiira Korvelle New Yorkin vilinän jälkeen.

Entinen huipputaitoluistelija Kiira Korpi, 32, käyttää tulevat kuukaudet valmistumalla tammikuun 1. päivänä Tampereella ensi-iltansa saavaan Lumikuningatar-jääshow’hun. Korpi esittää jättituotannossa nimikkohahmoa.

Moninkertainen EM-mitalisti on samalla palannut pitkästä aikaa asumaan pääsääntöisesti Suomessa. Korpi kertoi Ilta-Sanomille asuvansa tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla.

– Vähän seilaan siellä sun täällä, mutta olen enemmän pysyvästi Suomessa, Korpi kertoi Lumikuningattaren tiedotustilaisuudessa.

Viime vuodet Korpi asui entisen puolisonsa Arthur Borgesin kanssa New Yorkissa, jossa hän valmistui keväällä 2020 psykologian kandidaatiksi New School -yliopistosta. Korpi kertoi hänen ja Borgesin yli kymmenen vuotta kestäneen suhteen päättymisestä kesäkuussa. Pari ehti olla naimisissa kolmen vuoden ajan.

Lue lisää: Kiira Korpi ja Arthur Borges: Ero!

Tänä kesänä Korpi kerkesi Suomeen ajoissa nauttiakseen poikkeuksellisen lämpimästä keskikesästä ja kertoo ottaneensa siitä kaiken irti.

– Melkein koko kesän olen ollut Suomessa. Olihan tämä aika huikea kesä- ja heinäkuu. Käytin paljon aikaa lepäämiseen: olin paljon mökillä ja luonnossa ystävien kanssa, Korpi kertoo.

New Yorkin vilinään verrattuna Suomen rentouttava rauhallisuus käy Korven mukaan ilmeiseksi heti, kun lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaalle.

– Huomaan eron jo Helsingin lentokentällä, kun tulee New Yorkista. Jo siellä tulee olo, että miten täällä on näin hiljaista. Ja sitten kun tulee Helsingin keskustaan, niin täälläkin on niin rauhallista. Tietenkin siihen on nyt jo melkein tottunut, mutta kontrasti on suuri, Korpi fiilistelee.

Valmistumisensa jälkeen Korpi työskenteli New Yorkissa aikuisluistelijoiden valmentajana, mutta tämän syksyn ajan hänet pitää kiireisenä valmistautuminen Lumikuningattaren haastavaan rooliin.

– Lisäksi minulla on kirjaprojekti, kun elämäkertani julkaistaan englanniksi ensi vuonna talviolympialaisten aikaan. Jere Nurminen kirjoitti suomenkielisen version, jonka nyt on ammattilainen kääntänyt. Olen editoinut käännösversiota itse tosi paljon ja miettinyt, miten saisin kirkastettua viestiäni, että kirja voisi toimia keskustelun avauksena kansainväliselle taitoluisteluyhteisölle, Korpi toteaa.