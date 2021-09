Supertähden tunteikas ilta sai oudon käänteen – hukkasi edesmenneen isänsä tuhkat kesken maalinteon

Aaron Jones pelasi ensimmäistä kertaa kotistadionillaan isänsä kuoleman jälkeen. Peli kulki, mutta merkityksellinen kaulaketju hukkui kentälle.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan keskushyökkääjien eliittiin lukeutuvalla Aaron Jonesilla oli tunteikas ilta, kun hän pelasi maanantaina ensimmäisen ottelunsa kotistadionillaan isänsä kuoleman jälkeen. Green Bay Packersin tehohyökkääjä kirjasi peräti neljä maalia eli touchdownia Packersin 35–17-voitossa Detroit Lionsia vastaan, ja yksi maaleista oli henkisesti erityinen.

Jonesin isä Alvin Jones Sr. kuoli huhtikuussa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Isä-Alvin oli aina paikalla pojan pelatessa Packersin Lambeau Field -stadionilla, ja poika-Alvin loi aina viimeisen katseensa isään ennen ottelun alkuvihellystä. Nyt edessä oli ensimmäinen ottelu Lambeaulla ilman isää. Paitsi toki isä oli ja on aina mukana, pojan sydämessä.

– Hän todella oli sydämessäni. Minulla on kaulaketju, jossa on jalkapallon muotoinen kotelo ja siinä on hänen tuhkaansa. Tein maalin ja ketju putosi jonnekin maalialueelle, Jones kertoi ESPN:n toimittajalle Lisa Saltersille ottelun jälkeen.

– Aion vielä etsiä sitä, mutta sen tiedän, että hän on iloinen. Hän sanoisi: "Jos sen jonnekin kadotat, niin kadota se maalialueelle", Jones jatkoi ja totesi luottavansa, että viimeistään Packersin kentänhoitajat kyllä löytävät kadonneen ja niin arvokkaan ketjun.