Karut kuvat: UFC-ottelijan suu meni hirveään kuntoon – esitteli purukalustoaan tappion jälkeen

Devin Clark hävisi UFC-ottelussa Ion Cutelaballe.

Vapaaottelija Devin Clark, 31, hävisi yksimielisin tuomariäänin moldovalaiselle Ion Cutelaballe, 27, UFC:n Vegas 37 -tapahtumassa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Äänet menivät Cutelaballe 30–26, 29–26, 29–27.

Clark sai toisessa erässä Cutelaban polven rajusti suuhunsa. Se teki pahaa jälkeä alaleuan hampaille, kuten oheinen ESPN:n jakama kuva osoittaa. Clarkin suusta valui erän aikana myös runsaasti verta.

Ottelija näytti suutaan valmentajilleen erätauolla ja kysyi mielipidettä. Kulmauksessa oli myös Clarkin isä, joka sanoi:

– Jos sinun pitää lopettaa, niin lopetat. Mitä mieltä olet itse?

Clark halusi jatkaa loppuun asti.

– Hänen pitää käydä hammaslääkärissä, UFC:n lähetysasiantuntija Michael Bisping totesi.

Clark oli pulassa kahdessa ensimmäisessä erässä. Cutelaba pudotti hänet avauserässä lyönnillään, ja Clark sai useita kovia iskuja matossa. Yhdysvaltalainen joutui selälleen matto-otteluun myös toisessa erässä.

Kolmannessa erässä Clark pystyi kuitenkin hieman kääntämään ottelun kulkua edukseen taistelemalla karusta suuvammasta huolimatta.

Clark on hävinnyt nyt kaksi peräkkäistä matsia ensimmäistä kertaa urallaan, ja hänen saldonsa on 12–6–0. UFC:ssä jo vuonna 2016 debytoineen Cutelaban rekordi on nyt 16–6–1. Ottelu käytiin kevyessä raskaassasarjassa. Se oli illan toinen pääottelu.

Clark julkaisi Instagramin tarinoissaan videon sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Hän kertoi käyneensä hammaslääkärissä.

– He saivat vedettyä hampaat takaisin paikoilleen. Minulla on väliaikaiset raudat. Nyt menee vähän paremmin, Clark kommentoi puhe hieman puuroutuneena.

Varsinaisessa pääottelussa Anthony Smith voitti kevyessä raskaassasarjassa Ryan Spannin otteilla ensimmäisessä erässä ajassa 3.47.