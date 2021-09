Kuvat ei herkille: järkyttävä loukkaantuminen kesken ottelun – 139-kiloisen tähtipelaajan raaja taipui hirvittävällä tavalla

Nick Gates pystyi vilkuttamaan yleisölle, kun hänet kannettiin pois kentältä.

NFL-joukkue New York Giantsin hyökkäävä linjamies Nick Gates loukkaantui karmeasti joukkueensa torstain ottelussa Washington Football Teamia vastaan.

Gates väänsi Giantsin hyökkäysvuorolla kotijoukkue Washingtonin Jonathan Allenin kanssa, kun Washingtonin Daron Payne näytti kaatuvan Gatesin jalan päälle.

Hyökkääjän jalka taittui pahan näköisesti, ja hän jäi tuskissaan maahan. Tilanteesta napsitut kuvat näyttävät Gatesin jalan menneen tilanteessa todella pahaan kuntoon.

Alla olevat kuvat eivät sovi herkille.

Nick Gates pitelee loukkaantunutta jalkaansa.

Gatesia hoidettiin kentällä hyvä tovi, ennen kuin hänet nostettiin paareilla kuljetettavaksi sairaalaan. Joukkuetovereidensa ympäröimä 25-vuotias kykeni hymyilemään ja vilkuttamaan yleisölle, kun hänet kärrättiin pois kentältä.

Giants tiedotti myöhemmin lyhytsanaisesti Gatesin saaneen murtuman jalkansa alaosaan.

Gates on joukkueensa kapteeni. Hän on ollut seuran palkkalistoilla vuodesta 2018 alkaen. Pelipaikkansa vaatimusten mukaisesti hän on sangen kookas mies. Mitat ovat 196 senttiä ja 139 kiloa.