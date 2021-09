Homma on jo lähtenyt lapasesta: Veikkauksella on yhä muodollisesti monopoliasema Suomen rahapelimarkkinoilla, mutta ei enää käytännössä.

Tämä tosiasia on kaiken keskiössä, kun eduskunta pui lähiaikoina arpajaislakiin esitettyjä muutoksia. Uudistuksessa kauppojen, kioskien ja huoltoasemien rahapeliautomaatteihin tulisi pakollinen tunnistautuminen, mutta eniten mietinnässä ovat keinot Veikkauksen kilpailukyvyn pelastamiseksi.

Nykymenolla Suomessa ajaudutaan väistämättä samaan tilanteeseen kuin Ruotsissa vuonna 2019. Siellä ulkomaisten nettipelien suosio ajoi maan rahapelimonopolin markkinaosuuden pohjamutiin ja se oli pakko purkaa.

– Kansainväliset yritykset olivat läsnä, markkinoivat ja hankkivat asiakkaita kuin pelimonopolia ei olisi ollutkaan. Valtio halusi ottaa haltuun sen kasvavan osan pelirahoista, joka katosi ulkomaille, Ruotsin rahapelitoimintaa valvovan Spelinspektionenin viestintäpäällikkö Anders Sims perusteli tuolloin STT:lle.

Myös Suomessa valtionyhtiön monopoli joudutaan murtamaan virallisesti, jos täällä jo vuosia jyllännyt kansainvälinen ”putsausoperaatio” ajaa Veikkauksen digimarkkinaosuuden yhteiskunnan sietokyvyn alapuolelle, alle 50 prosenttiin.

Siitä kipurajasta ei olla enää kovin kaukana.

Parin viime vuoden aikana käyty kipakka keskustelu pelihaitoista on ollut myrkkyä valtionyhtiö Veikkauksen bisnekselle.

Turmiolan Tommin vaarallisesta juopotteluesimerkistä valistettiin kansaa jo 1850-luvulla, ja nykyään keskustelu päihderiippuvaisten ongelmista on jatkuvaa. Päihdehaitat eivät kuitenkaan ole vähentyneet, päinvastoin. Suomessa arvioidaan olevan jo noin 400 000 päihderiippuvaista.

Peliriippuvuuden osalta kehitys on ollut toisenlaista. Haitat ovat pysyneet samalla tasolla jo runsaat kymmenen vuotta: noin kolmella prosentilla suomalaisista rahapelaajista on esiintynyt peliriippuvuutta.

Vaikka ongelmapelaaminen ei ole lisääntynyt, Suomessa on parin viime vuoden aikana käyty aiheesta kipakkaa julkista keskustelua. Se on ollut inhimillisesti varsin perusteltua – ja samaan aikaan turmiollista Veikkauksen bisnekselle.

Se on bisnestä, josta vuosittain käytetään useita satoja miljoonia euroja suomalaisen urheilun ja liikunnan sekä tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen – yleisesti arvokkaana pidettyyn asiaan.

Rahapeliautomaatteja on poistettu marketeista ja pelaamiselle on asetettu erilaisia rajoituksia. Veikkauksen näkökulmasta ongelman ydin on ollut kuitenkin siinä, ettei pelaamista kilpaileviin ulkomaisiin nettiyhtiöihin ole estetty.

Jos peliraja on tullut Veikkauksella vastaan, asiakas on voinut jatkaa pelaamista ulkomaalaisiin yhtiöihin. Veikkauksen tuotosta noin 70 prosenttia menee yhteiskunnan hyväksi, kun taas ulkomaalaisilta yhtiöiltä Oy Suomi Ab ei saa senttiäkään.

– Ulkomaiset yhtiöt eivät noudata suomalaista sääntelyä ja pystyvät näin tarjoamaan suomalaisille asiakkailleen pelejään erilaisin (lue: houkuttelevimmin) ehdoin, Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski on muistuttanut.

Veikkauksen markkinaosuus koko digitaalisesta rahapelaamisesta on nyt noin 60 prosenttia, ja kilpailluilla verkkosegmenteillä (urheiluvedonlyönti ja kasinoautomaatit) enää noin 50 prosenttia.

Faktat ovat tylyjä. On turha puhua enää yksinoikeusyhtiöstä.

Tarinan mukaan Kiinan johtajalta Deng Xiaopingilta kysyttiin aikanaan, mennäänkö seuraavasta (kuvainnollisesta) tienristeyksestä vasemmalle vai oikealle. Vasemmalle osoittaneessa viitassa luki ”kommunismi”, oikealle ”kapitalismi”.

– Laita vilkku vasemmalle, mutta mennään silti oikealle, valtakautensa aikana Kiinaan markkinataloutta iskostanut Deng vastasi tarinan mukaan.

Veikkaus on symbolisesti samanlaisessa välitilassa. Nyt yhteiskunnassa tarvitaan pikapäätös siitä, halutaanko Suomen rahapelimarkkinoille monopolia vai ei.

Jos Veikkauksen monopoli halutaan pelastaa, tarvitaan ennenkuulumaton ratkaisu: rahapelaaminen ulkomaille verkon yli on estettävä – ilman minkäänlaisia kompromisseja.

Ilman estoja ei selvitä toisessakaan vaihtoehdossa: Jos Suomessa siirrytään Ruotsin mallin mukaisesti lisenssijärjestelmään, pelaaminen siihen kuulumattomien vedonlyöntiyhtiöiden tileille estettäisiin joka tapauksessa ennen pitkää. Tämä on nyt trendi Euroopassa, koska lisenssin saaneet yhtiöt eivät halua lisenssittömien yhtiöiden saavan kilpailuetua.

Osa suomalaispoliitikoista kannattaa rahapelaamisen estämistä. Jotkut taas näkevät, ettei ”Pohjois-Korean tai Kiinan kieltomalli” istuisi moderniin yhteiskuntaan – siitäkin huolimatta, että jo useissa Euroopan maissa kirjautuminen ja rahasiirtojen tekeminen luvattomille sivustoille on estetty verkkoteknisin keinoin. Ruotsissakin laki sallisi jo puuttua siihen.

Halutaan Suomessa säilyttää monopoli tai siirtyä lisenssijärjestelmään, yhteiskunnalla ei näytä olevan pakokeinoa: ennenkuulumattomat estotoimet ovat ainoa relevantti vaihtoehto. Joko niitä tehdään Veikkauksen suojelemiseksi tai sitten tänne toimintalisenssin saaneiden peliyhtiöiden vaatimuksista.

Tavalla tai toisella edessä on siis Pohjois-Korean malli.

