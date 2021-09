Yhdysvaltain senaatin oikeuskomitea tutkii FBI:n toimintaa.

”Hirviölääkäriksi” nimetty Larry Nassar, 58, tuomittiin vuonna 2018 satojen nuorten naisten ja tyttöjen, kuten telinevoimistelun olympiavoittaja Simone Bilesin, seksuaalisesta hyväksikäytöstä yli 100 vuoden vankeusrangaistukseen. Lisäksi hän istuu 60 vuoden vankeusrangaistusta lapsipornosta.

Rikoksien aikaan Nassar työskenteli lääkärinä Yhdysvaltojen voimistelumaajoukkueessa ja Michiganin osavaltionyliopistossa.

Tokion olympialaisten alla julkaistiin raportti, jonka mukaan FBI:n aluetoimisto viivytteli tutkinnan aloittamisessa, mikä mahdollisti, että Nassar pystyi hyväksikäyttämään lisää uhreja.

Raportin mukaan Yhdysvaltain voimisteluliitto kertoi ensi kerran heinäkuussa 2015 Nassarin seksuaalisista hyväksikäytöistä FBI:n Indianan aluetoimistolle, mutta keskusrikospoliisi aloitti tutkinnan vasta syyskuussa 2016, kun Indianapolis Star -lehti julkaisi selvityksen Nassarin toimista.

Larry Nassar sai tuomion vuonna 2018.

Hyväksikäytön uhriksi joutuneet voimistelijat todistivat keskiviikkona USA:n senaatin edessä. Senaatin oikeuskomitea tutkii puutteita FBI:n toiminnassa.

USA:n huippuvoimistelijoista paikalla olivat olympiavoittajat Biles, Aly Raisman ja McKayla Maroney sekä maailmanmestari Maggie Nichols. Raisman, Maroney ja Nichols ovat jo lopettaneet uransa, Tokion olympialaisissa kaksi mitalia saavuttanut Biles ei ole ainakaan toistaiseksi kertonut uransa päättymisestä.

– Syytän Larry Nassaria ja myös koko järjestelmää, joka mahdollisti hänen väärinkäytöksensä. Jos annat saalistajan vahingoittaa lapsia, seuraukset ovat vakavia, Biles, 24, sanoi senaatin edessä BBC:n mukaan.

Biles on kaikkien aikojen eniten MM-mitaleita voittanut telinevoimistelija, Rion nelinkertainen olympiavoittaja ja yleisesti kaikkien aikojen parhaana telinevoimistelijana pidetty supertähti. Hän on Nassarin tiedossa olevista uhreista ainoa, joka on vielä jatkanut uraansa.

Yhteensä 32 olympia- ja MM-mitalia voittanut Simone Biles senaatin kuulemisessa keskiviikkona 15. syyskuuta.

Heinäkuussa julkaistussa 119-sivuisessa raportissa kerrottiin, että FBI:n Indianapolisin osasto hidasteli vakavista syytteistä huolimatta. Raportin mukaan kaksi FBI:n virkailijaa valehteli tutkimuksissa peitelläkseen viraston virheitä. Toinen heistä sai BBC:n mukaan potkut viime viikolla.

– He päättivät vääristellä, valehdella ja suojella hyväksikäyttäjää. Mitä järkeä on ilmoittaa väärinkäytöksistä, jos omat FBI-agenttimme hautaavat raportin laatikkoon, sanoi Lontoon 2012 olympialaisten kultamitalisti McKayla Maroney, 25.

CBS News julkaisi Twitterissä kuusiminuuttisen videon Maroneyn todistuksesta.

Komitean puheenjohtaja, senaattori Dick Durbin sanoi, että tavoitteena on tutkia, mikä johti FBI:n epäonnistumiseen ja ehkäistä tulevaisuudessa ”samanlaiset tragediat”.

Nassaria syytettiin yli 330 naisen tai tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Esimerkiksi Maroney on kertonut, että Nassar käytti häntä hyväkseen seitsemän vuoden aikana, alkaen siitä, kun hän oli 13-vuotias.

Maroney, joka voitti Tokion MM-kisoissa 2011 hypyn ja joukkuekisan kultaa, kertoi senaatin kuulemisessa, että Nassar ahdisteli häntä myös tuolla Tokion kisareissulla. Kun hän oli kertonut FBI:n virkailijoille kauheuksista, joista hän ei ollut pystynyt kertomaan edes äidilleen, virkailijat olivat vain kysyneet: ”siinäkö kaikki?”, Maroney sanoi oikeuskomitealle The New York Timesin mukaan.

– FBI ei ainoastaan jättänyt kertomatta tapauksestani, vaan kun he lopulta 17 kuukautta myöhemmin veivät asian eteenpäin, he olivat tehneet täysin valheellisia väitteitä kertomastani.

Maroney kertoi senaatin edessä karmeista kokemuksistaan Nassarin kanssa, kuten kuinka Nassar oli antanut voimistelijoille unilääkkeitä ja kopeloinut nukkuvia voimistelijoita ja käskenyt pistämään shortsit jalkaan ilman alushousuja.

McKayla Maroney oli yksi todistajista USA:n senaatin oikeuskomitean kuulemisessa liittyen FBI:n virheisiin.

Myös Maggie Nichols puhui keskiviikon kuulemistilaisuudessa. Hänet tunnetaan Athlete A:na: ensimmäisenä voimistelijana, joka raportoi Nassarin toimista Yhdysvaltojen voimisteluliitolle. Se tapahtui NYT:n mukaan heinäkuussa 2015, ja FBI aloitti lopulta tutkinnan Nassaria kohtaan lokakuussa 2016.

FBI:n puheenjohtajana 2017 aloittanut Christopher Wray – joka siis aloitti toimessa sen jälkeen, kun FBI:n virheet olivat jo tapahtuneet – todisti myös keskiviikon kuulemisissa. NYT:n mukaan hän pyysi anteeksi uhreilta ja sanoi olevansa ”raivoissaan ja sydän murtuneena viraston tekemistä virheistä”.

– Meidän on muistettava kipu, jota aiheutui, kun väkemme ei tehnyt tehtäväänsä, Wray sanoi.

Biles sanoi ääni murtuen NBC Newsin mukaan, että puhuu asioista julkisesti etenkin siksi, ettei halua kenenkään lapsen tai nuoren joutuvan kokemaan samoja asioita, mitä sadat voimistelijat ovat joutuneet kokemaan.

– Me kärsimme, koska kukaan FBI:ssa, USA:n voimisteluliitossa tai Yhdysvaltain olympiakomiteassa ei tehnyt tarvittavia toimenpiteitä suojellakseen meitä. Meidät on petetty ja me ansaitsemme vastauksia. Nassar on siellä, mihin kuuluukin, mutta kaikki, jotka mahdollistivat tämän, pitää saada vastuuseen. Jos niin ei käy, olen varma, että tällaista voi tapahtua jatkossakin olympialajeissa, Biles sanoi.