Vuoden 1960 talviolympiaisäntä vaihtoi ”rasistisen ja seksistisen” nimensä

Vuoden 1960 talviolympialaisia isännöinyt Squaw Valley tunnetaan jatkossa nimellä Palisades Tahoe.

Vuoden 1960 talviolympiaisäntänä toiminut Squaw Valleyn hiihtokeskus on muuttanut nimensä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen toiveesta.

Kalifornialainen hiihtokeskus tunnetaan jatkossa nimellä Palisades Tahoe. Nimenvaihtoa edelsi pitkä keskustelu paikallisen Washoe-kansan kanssa.

Hiihtokeskus perusteli päätöstään lehdistötiedotteessaan sillä, että alkuperäiskansat pitävät sanaa squaw ”rasistisena ja seksistisenä” tapana puhua alkuperäiskansoihin kuuluvista naisista.

– Asian ydin on se, että squaw on pahantahtoinen sana emmekä me ole pahantahtoisia ihmisiä, Palisades Tahoen puheenjohtaja Dee Byrne kiteytti hiihtokeskuksen sivuilla julkaistussa kirjeessään.

Palisades Tahoen mukaan päätös nimenvaihdosta ei ollut helppo, sillä edessä on kallis prosessi, jonka aikana keskuksen pitää uusia kaikki entistä nimeä kantaneet kyltit, mainosmateriaalit ja esineet, ravintolan tuopeista lähtien.

– Päätös oli silti epäilemättömästi oikea, hiihtokeskuksen sivuilla sanotaan.