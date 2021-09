Supertähden sanat saivat Kiira Korven pohtimaan menneisyyttään – muistelee pysäyttävää hetkeä: ”Tajusin, että kaikki ei ole kunnossa”

Kiira Korpi iloitsee naisurheilun supertähtien rohkeista ulostuloista.

Entisellä taitoluisteluhuipulla Kiira Korvella on edessään uudenlainen haaste: nimikkorooli Tampereella tammikuussa ensi-iltansa saavassa Lumikuningatar-jääshow’ssa.

Tuhansien silmäparien edessä esiintyminen on moninkertaiselle EM-mitalistille tuttua puuhaa, mutta Korven mukaan valmistautuminen eroaa merkittävästi niistä syksyistä, joina hän valmisteli seuraavan kauden kilpailuohjelmiaan.

– Samankaltaisuutta on sitoutumisen taso ja se, että tavoitteet ovat korkealla. Toisaalta tämä tosi erilainen juttu, kun ei ole samanlaista painetta. Tietenkin haluaa hyvän show’n, mutta ei ole sitä tunnetta, että koko elämä riippuu siitä, miten siellä kisoissa pärjää, Korpi pohtii Ilta-Sanomille Lumikuningattaren tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

– Eikä treenaaminen ole sitä, että hiotaan miljoonan kaatumisen kautta sitä kolmois-schalkowia, että se on nyt p**ele pakko mennä tai muuten ei mistään tule mitään. Tässä on tärkeää ilo, ja se, että on emotionaalisesti syvällä omassa roolissaan, hän selittää.

Kiira Korpi taitoluistelukollegoidensa Susanna Rahkamon (vas.) ja Mila Kajaksen kanssa Lumikuningattaren tiedotustilaisuudessa.

Tammikuussa uuden Uros Live Areenan jäällä nähdään myös aivan uusia puolia Kiira Korvesta. Lumikuningattaren roolissa Korpi pääsee tuomaan esiin synkempiä sävyjä elekielestään.

– Minulla on onneksi tämmöinen pahiksen rooli tällä kertaa, siitä olen tosi fiiliksissä. Saa vähän tutkia sitä omaa urheilijuutta ja taiteilijuutta ja liikekieltä eri tavalla. Miten mä ilmaisen tätä ahdistusta, ja voinko tehdä jotain rumia liikkeitä? Tässä se on nyt sallittua, ja olen tosi fiiliksissä siitä, Korpi kertoo innostuneesti elehtien.

– On semmoinen fiilis, että enhän minä voi olla tekemässä luisteluproduktiota, kun on näin kivaa! Kaikessa tekemisessä on läsnä semmoinen inhimillisyys ja yhteisöllisyys, mikä on tosi erilaista.

Urheilu-uran aikana tunnelma oli toisenlainen. Korpi on kertonut uransa jälkeen avoimesti huippu-urheilun paineiden vaikutuksesta mielenterveyteensä. Kolme EM-mitalia tuonut ura päättyi keväällä 2015, jolloin motivaatio-ongelmista kärsinyt Korpi oli täysin lopussa.

Kiira Korpi taitoluistelun SM-kisoissa Helsingissä vuonna 2005.

– Varsinkin vanhempana hallilla oli yleensä yksin, sitä vain väänsi ja käänsi... sunnuntaina tuntui, että en millään pysty aloittamaan uutta viikkoa. Silloin sai kiksejä siitä, kuinka väsyneenä ja rikki olevanakin pystyy repimään itsestään vielä viimeisiä voimia.

Huippu-urheilun ja mielenterveyden yhteensovittaminen on ollut urheiluvuoden suuria puheenaiheita. Korpi innostuu silmin nähden, kun puheeksi tulevat olympialaisissa terveytensä historiallisen mitalijahtinsa edelle laittaneen supervoimistelijan Simone Bilesin ja masennuksestaan avautuneen tennistähden Naomi Osakan rohkeat ulostulot.

– Olympialaisten aikana katselin, että wau, miten olemmekin jo tulleet tähän. Oman urani aikana en olisi ikinä voinut kuvitella, että tuolla tavalla keskustellaan asioista tuloksen ja suorituksen takana. Se on ollut iloinen suuntaus, Korpi toteaa.

Biles kohautti olympialaisten aikana lopettamalla joukkuekilpailun kesken ja jättämällä sen jälkeen väliin seuraavatkin lajit kunnes palasi voittamaan pronssimitalin kisojen päätöslajissa puomissa.

– Olin niin fiiliksissä siitä, mitä Simone Biles teki. Olen sitä mieltä, kuten varmasti monet muutkin, että se on varmasti paljon arvokkaampaa kuin monet kultamitalit. Etenkin kun sen teki nuori ja tummaihoinen nainen.

Simone Biles oli Tokion olympialaisten puhutuimpia urheiljoita.

Olympialaisten jälkeen Korpi on myös pohtinut, olisiko hänellä ollut uransa aikana kilpailuja, jotka olisi ollut terveyden takia parempi jättää väliin.

– Ehkä ainakin viimeiset kisat. Siinä vaiheessa olin jo henkisesti niin huonossa kunnossa, että ehkä olisi ollut fiksumpi jättää väliin. Toisaalta voi ajatella, että se oli tarvittava herätys tai pohjanoteeraus, jotta pääsi eteenpäin.

Yhdysvaltain avoimien jälkeen nelinkertainen grand slam -voittaja Osaka kertoi jäävänsä määrittelemättömän pitkälle tauolle tenniskiertueelta. Hän kuvasi lehdistötilaisuudessa tarkkanäköisesti tuntemuksiaan: tappiosta tulee musertavan surullinen olo, kun taas voitot tuovat onnen sijasta pelkän helpotuksen tunteen.

Naomi Osaka jäi US Openin jälkeen tauolle huipputenniksestä.

Korpi tunnistaa Osakan kuvauksen hyvin. Sanat tuovat mieleen tunnelmat muutama vuosi ennen Korven oman huippu-urheilu-uran päättymistä, kun hän voitti arvokkaan GP-sarjan osakilpailun.

– Tajusin, että nyt ei kaikki ole kunnossa. Tätä olen tavoitellut koko ajan, ja tehnyt tämän eteen töitä päivästä toiseen. Sitten kun saavutan tavoitteeni, tuntuu vain tyhjältä. Se sai miettimään, että mikä koko homman pointti on. Tämän piti olla se suurin kohokohta, ja sisällä onkin vain entistä ontompi olo. Huomasin miettiväni edelleen vain niitä virheitä ja seuraavia kisoja, Korpi muistelee.

Korpi voitti EM-hopeaa Sheffieldissä vuonna 2012.

– Silloin tuli olo, että perhana sentään, kyllä se menestys on varmaan sittenkin jotain muuta. En vielä siinä vaiheessa lähtenyt sitä aktiivisesti työstämään, mutta se oli semmoinen tärkeä ensimmäinen herätys, Korpi muisteli.

Kevään jättituotannossa Korven rinnalla nähdään muun muassa toinen kotimainen lajihuippu Laura Lepistö sekä ex-jääkiekkotähdet Niklas Hagman ja Pekka Saravo. Korpi odottaa jo innolla tammikuun h-hetkeä.

– Nyt kun ei ole ollut isoja yleisötapahtumia, oikein odottaa sitä, kun on pienenä ihmisenä keskellä jäätä, ja ihmisiä paljon ympärillä.