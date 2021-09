Urheilun tapahtumajärjestäjät käärmeissään hallituksen viestinnästä – ”Rajoituksia sentään puretaan, mutta pelon ilmapiiriä ei”

Maanantaina julkistettu hallituksen uusi koronastrategia saa urheilun tapahtumajärjestäjiltä sekä ruusuja että risuja. Alalla mieliä lämmittää tieto siitä, että koronarajoituksia aletaan purkaa välittömästi, ja että kaikki sulkutoimet poistuvat Suomen rokotekattavuuden ollessa 80 prosenttia.

Kokonaisuus ei kuitenkaan tapahtumajärjestäjiä tyydytä. Kaikkea muuta.

Kritiikki kohdistuu erityisesti hallituksen viestintäpolitiikkaan, jota myös monien muiden elämänalueiden asiantuntijat ovat moittineet epäselväksi. Urheilun tapahtumagenressä ollaan laajasti sitä mieltä, että ”sekava viestintä pitää pelon ilmapiiriä yllä”.

Juuri epävarman ilmapiirin katsotaan aiheuttavan alalla edelleen suuria talousmenetyksiä.

– Terveysturvallisuus on aina tärkeintä, totta kai. Mutta nyt kun eri sairaanhoitopiirien arvostetut ylilääkärit ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, ettei korona aiheuta enää suurta yhteiskunnallista vaaraa ja kun kahden metrin turvavälisuosituskin on poistettu, niin sen toivoisi näkyvän myös hallituksen viestinnässä, näkee jääkiekon SM-liigaseura HIFK:n puheenjohtaja Timo Everi.

– Rajoituksia sentään jo puretaan tapahtumienkin osalta, mutta ei valitettavasti pelon ilmapiiriä. Viranomaiset eivät halua tai uskalla sanoa ääneen, että nyt on jälleen turvallista käydä myös tapahtumissa, vaikka ovat itse linjanneet sen olevan luvallista. Tämä ristiriitainen ja kummallinen politiikka ylläpitää turvattomuuden yhteiskuntaa, eikä se palvele enää ketään. Se käy kalliiksi.

HIFK:n puheenjohtaja Timo Everi näkee Suomessa pidettävän yllä edelleen ”pelon ilmapiiriä”, joka hänen mukaansa vaikeuttaa raskaasti tapahtumajärjestäjien arkea.

Samaa mieltä on Suomen MM-rallissa suosittuja VIP-tapahtumia järjestänyt Aki Teiskonen. Hänen mukaansa Suomeen on syntynyt paradoksaalinen tilanne, jossa ongelma ei tapahtumajärjestäjien osalta ole enää itse rajoitukset (koska niitä on alettu purkaa), vaan ilmapiiri, jossa ei uskota rajoitusten poistumiseen.

– Rajoituksia poistamalla hallitus näyttää viimein luottavan siihen, että Suomessa osataan järjestää myös isoja tapahtumia terveysturvallisesti, mikä tuntuu tosi hyvältä. Mutta kun maan korkein johto ei sano ääneen, että nyt on jälleen luvallista käydä tapahtumissa, useat ihmiset eivät joko uskalla tai kehtaa lähteä niihin, Teiskonen sanoo ja jatkaa:

– Ensin kerrotaan, että nyt nämä ja ne rajoitukset poistuvat, mutta heti perään tulee mutta-sanalla alkava lause, jossa korostetaan terveysuhkaa, vaikka se ei siis lääketieteen asiantuntijoiden mukaan ole enää suuri. Miksi pitää keksiä se mutta? Ristiriidan vuoksi epäluuloisuus säilyy, eivätkä monet ihmiset uskalla liikkua tapahtumiin, vaikka suunnattomasti haluaisivat.

IS uutisoi aiemmin tällä viikolla, että eri sairaanhoitopiirien ylilääkärit olivat painostaneet paimenkirjeellään sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) muuttamaan Suomen koronastrategiaa. Lääkäreiden mukaan strategiamuutos olisi kannattanut tehdä jo selvästi aiemmin kuin vasta viime viikonloppuna.

– Viranomaisten logiikassa on perässä pysymistä myös alueellisista rajoituksista puhuttaessa. Sisä- ja Länsi-Suomessa kaikki yleisörajoitukset on jo poistettu, vaikka länsirannikolla sijaitseva Vaasa on ollut leviämisvaiheessa. Samaan aikaan rajoituksia on yhä voimassa Etelä-Suomessa, Everi hämmästelee.

– Näyttää jääneen huomaamatta, että suurelle tapahtumatoimijalle, kuten Oy-pohjaisille kiekkoseuroille, jokainen päivä on palkanmaksupäivä ja jokainen katsojitta pelattu ottelu tekee kuusinumeroisen tappion. Ehkä niitä jälkikäteen korvataan, mutta mitä järkeä sellaisessa verovarojen käytössä tässä vaiheessa on?

Urheiluväki saa vahvaa selkänojaa tapahtumaelinkeinon valtakunnalliselta keskusjärjestöltä, Tapahtumateollisuus ry:ltä.

– On täysin kestämätöntä, että hallinto aiheuttaa tapahtumaelinkeinoille mainehaittaa vieläkin, vaikka olemme yli vuoden viestineet ammattimaisesta tapahtumajärjestämisestä. Se ettei sille osaamisellemme anneta arvoa, on kuin märkä rätti alan yrittäjien kasvoille, Tapahtumateollisuuden johtaja Kati Kuusisto linjaa.

Aki Teiskonen näkee, että varsinkin viime aikojen erilaisia yleisömassatapahtumia ”on osattu järjestää ilman uusia koronatartuntoja”.

– Löytyy ilmiselvää näyttöä siitä, että rajoituksia olisi voitu poistaa jo aiemmin isojenkin tapahtumien ympäriltä, Teiskonen sanoo.

Epävarma ilmapiiri on hänen mukaansa heijastunut nyt syys- ja lokakuun vaihteessa Jyväskylän seudulla ajettavan MM-rallin (Secto Rally Finland) myynteihin.

– Kauppa on käynyt lupaavasti, mutta yhä saamme jatkuvasti yrityksiltä kyselyjä siitä, onko tapahtumiimme luvallista saapua. Vaikka näin on, niin kaikki eivät sitä nykyilmapiirissä usko, Teiskonen kertoo.

– Nyt jos koskaan koko suomalainen tapahtumaurheilu tarvitsi yleisön tukea.

