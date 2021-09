Portaiden alkuperäinen kunkku antoi Helsingin korkeimmalla kohdalla kaikkensa ja nautti näkemästään: mäki oli täynnä liikunnan harrastajia, miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja

Ilta-Sanomat käynnisti Malminkartanon porrashaasteen syksyllä 2015. Suunnistuksen maailmanmestari Mårten Boström lähti tuolloin innolla kuntoiluhankkeen keulakuvaksi.

Hän halusi innostaa ihmisiä liikkumaan, mutta myös kannustaa kaupunkia urheilukulttuuritekoihin: satsaamaan täyttömäen portaiden kunnossapitoon sekä käynnistämään uusia porrasprojekteja.

Mårten Boström ja uusien, 4,5 metriä leveiden portaiden startti.

– Portaita alkoikin ilmestyä sinne tänne. Varsinkin pandemian aikana on ollut mahtavaa, että meillä on ollut portaita, joissa on voitu treenata turvallisesti ulkotiloissa. Henkireikiä näinä pahoina aikoina, Boström sanoi.

–Ehkä me saatiin jotain positiivista aikaan ihan kansanterveydenkin kannalta niillä ennätyskokeilla.

Kuusi vuotta sitten Mårten Boström pani haasteellaan vauhtia porrasjuoksubuumiin. Hän asetti riman mukavaan korkeuteen pysäyttämällä digitaalit ennätysaikaan 1.04,66.

ISTV kuvasi Boströmistä dronevideon, joka ampaisi jättisuosioon. Se lähti leviämään viraalina ympäri kuntoilevan maailman ja saavutti eri alustoilla jopa useita miljoonia katselukertoja.

– Törmään siihen edelleen parin viikon välein milloin missäkin. Siinä oli näköjään jotain erityistä ja se osui oikeaan ajankohtaan, kansainvälisesti verkottunut juoksija pohti.

Jaksaa, jaksaa! Näin komeasti polvi nousi uusien portaiden ensimmäisellä osuudella. Loppuaika: 1.09,28.

Nykyään Boström, 39, on asettunut perheineen Ruotsin Lidingöhön. Viime vuodet hän on keskittynyt tuntureilla ja vuorilla juostavaan polkujuoksun MM-sarjaan, jossa matkat ovat maratonpituisia.

Ikävuodet ja pidentyneet kilpailumatkat ovat verottaneet entisen ratajuoksijan ja sprinttisuunnistajan nopeutta.

Hänen tuore rypistyksensä Malminkartanon uusituissa portaissa jäi runsaat neljä sekuntia vanhasta ennätyksestä: 1.04,66–1.09,28.

– Olen hidastunut noin sekunti per vuosi. Niinhän sen pitääkin mennä, Boström huokaisi kuultuaan aikansa.

– Olisin varmaan parhaimmillani, jos vedettäisiin kymmenen tai kaksikymmentä kertaa ylös.

– Mutta aina välillä on jokaisen hyvä ottaa kaikki irti ja maistaa sitä pirun maitohappoa kunnolla, Boström puuskutti huipulla nautinnollisen tuskan poltellessa elimistöä.

Malminkartanon täyttömäki nousi lakikorkeuteensa 1990-luvun puolivälissä. Ylhäällä on kivilaattainen tasanne. Portaat ja alamäkipyöräilyn reitit ovat itärinteessä. Kapea hiekkatie kiemurtelee eteläpuolella. Rinteet on maisemoitu vihreiksi.

2010-luvulla porrasjuoksubuumi oli jo hyvällä alulla ja Malminkartanon täyttömäki lajin mekka, vaikka sen 426 porrasta olivat välillä vaarallisen huonossa kunnossa.

Portaat olivat peräisin 1990-luvulta, niitä oli paikkailtu moneen kertaan ja jonkin aikaa ne olivat jopa kallellaan alarinteen kaiteettomalle puolelle.

Tämä ei kuitenkaan tahtia haitannut. Jääkiekkoilijat, pikaluistelijat ja muidenkin lajien aktiivit olivat jo tehotreenien lumoissa.

Heidän jälkeensä myös kuntoilubloggarit ja muut trendisetterit keksivät terästää pakaroitaan portaissa. 2010-luvun loppuun mennessä täyttömäen olivat löytäneet kaiken tasoiset kuntoilijat, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Maailmanmestarin vuosimallia 2013 esimerkki herätti paljon huomiota urheilupiireissä syksyllä 2015. Haasteen kimppuun iskivät todelliset teräsreidet ja maitohappojen rakastajat. He panivat pohja-ajan päreiksi moneen kertaan.

Meritoituneen valmentajan Antti Hagqvistin mukaan porrasjuoksun tärkein voimantuotto tulee reisistä, takareisistä ja pakaroista. Maitohapon sietokyky on osittain synnynnäistä.

Jouko Juntusen riemua vanhojen portaiden juurella kesällä 2016, kun ennätysaika 49,29 on juuri varmistunut.

Lopulta löytyi raja tällekin suoritukselle. Tamperelainen porrasspesialisti Jouko Juntunen, 35, puhkaisi 50 sekunnin haamurajan kesällä 2016.

ISTV:n video näyttää, kuinka räjähtävällä startilla Juntunen hyökkää. Rymistelee alun neljä askelmaa kerralla, tiivistää tahtia jyrkällä keskitaipaleella ja avaa urut murhaavalla loppuosuudella.

Tykityksen tulos 49,29 jäi vanhojen portaiden ikuiseksi ”ME-tulokseksi”.

Juntusen mielestä 426:n portaan nousu on harvinaisen paljon 400 metrin sileän juoksun kaltainen.

Ajallisestikin ne ovat lähes identtisiä, sillä manselaisen asianajajan ennätys on ratakierroksella 49,08, portaissa vain 0,21 sekuntia hitaampi.

–Teknisesti askeleen alkuosa (polven nosto) on kuin juoksussa, mutta loppuliipaisu pohkeella ja nilkalla puuttuu, asianajajana työskentelevä Juntunen analysoi.

Ennätyksen jäätävyyttä alleviivaa se, että tuolloin maailman absoluuttiseen pikaluistelueliittiin kuulunut Mika Poutala nöyrtyi sen edessä.

Poutala harppasi ennakkosuosikkina portaisiin loppukesällä 2016, mutta reidet tönkkäsivät kliimaksissa. Hän jäi Juntusen ennätyksestä kolme maitohaponhuuruista sekuntia ajalla 52,67.

Mika Poutala antoi tällä näyttämöllä kaikkensa heinäkuun lopussa 2016. Aika 52,76.

Malminkartanon uusissa ja vanhoissa portaissa tehtyjen ennätysten vertailu on lopulta turhaa. Kuten vaikkapa kiistely eri keihäsmalleilla tehtyjen rekordien eroista.

Uusia portaita on peräti 79 kpl vähemmän kuin entisiä (426–347).

Näin on, vaikka ensimmäisen ja viimeisen askelman paikka on pysynyt samana. Myös portaiden pituus ja nousu ilmoitetaan samoiksi: 147 metriä ja 56 metriä.

Portaiden profiilia on muutettu tasaisemmin nousevaksi. Etenemä on 16 senttimetriä ylös ja 40 senttimetriä eteen lähes joka osuudella. Vasta mäen laella askelmat pitenevät, kun nousu alkaa loiveta.

Vanhojen portaiden askelmien korkeus ja syvyys vaihtelivat pitkin matkaa.

Uudet portaat ovat merkittävästi leveämmät. Alkuosuudella 4,5 metriä ja loppumatkan 2,5 metriä. Vanhojen leveys oli 1,7 metriä alhaalta ylös. Portaissa on nyt kaiteet molemmin puolin ja niissä on valaistus.

Täyttömäen rakentaminen aloitettiin vuonna 1976. Silloin työmaiden jättömaamassoille oli keksitty hyvä käyttökohde Helsingin luoteiskulmasta, Vihdintien itäpuolelta.

Valmista tuli 20 vuotta myöhemmin 1996, kun noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä maata oli maisemoitu paikoilleen.

”Malminkartanon alppien” varalle oli aluksi suuria suunnitelmia. Jo 1980-luvun lopussa huipulle nousi hiihtohissi. Mäen lakikorkeus oli tuolloin parikymmentä metriä nykyistä matalampi: 65 metriä meren pinnasta.

”Kapulahissi” palveli mäen itäiselle kyljelle raivattua laskettelurinnettä. Lenkuran pituudeksi ilmoitettiin vajaat 300 metriä.

Parin talven ajan meno oli mainiota, kun lähiöiden nuoret lumilautailijat ja miniskimbaajat innostuivat uudesta harrastuksesta. Ilo loppui kuitenkin lyhyeen, kun peräkkäiset vähälumiset talvet veivät pohjan pois koko touhulta.

Lopulta hissi purettiin, kun huipulle alettiin ajaa runsaasti lisämaata. 1990-luvun puolivälissä Malminkartanonhuippu saavutti nykyisen 91 metrin lakikorkeuden ja Helsingin korkeimman kohdan tittelin.

Mikä parasta, kaupunki päätti tuolloin rakentaa ensimmäiset ”Malminkartanon portaat” alhaalta ylös asti. Ei vielä kuntoliikunnan, vaan maisemien ihailun vuoksi.

Loppu onkin sitten kuntoilun historiaa.