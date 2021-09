Uimaliiton johtajalle tylyt potkut – A-P Liukkoselta suorat sanat: ”Liitot ovat urheilijoita varten, ei toisinpäin”

EM-kultamitalisti Ari-Pekka Liukkosen mitalikakku Jyväskylässä sai odottamattoman lisämausteen.

Kun Suomen Uimaliitto järjesti alkukesästä mitalikahvit Budapestin EM-kilpailuissa toukokuussa mitalin voittaneiden uimareiden eli Ari-Pekka Liukkosen ja Ida Hulkon kunniaksi, tilaisuudesta puuttui yksi oleellinen henkilö: 50 metrin vapaauinnin tuore Euroopan mestari Liukkonen.

Liukkosen, 32, ja Uimaliiton välit olivat umpijäässä. Kiista kulminoitui liiton urheilijasopimukseen, jota Liukkonen ei suostunut allekirjoittamaan. Liukkosen puhemiehenä tuolloin toiminut manageri Harri Halme ei säästellyt sanojaan kuvaillessaan suojattinsa tuntoja.

–Ari-Pekka antoi jo heti Budapestin voittouintinsa jälkeen pieniä vihjeitä siitä, että liiton toiminta ei ole hänestä millään lailla tasokasta, vaan enemmän tällaista mokkapalaosastoa. Itse asiassa se on niin sekavaa, että osa potentiaalisista uimareista saattaa laittaa uikkarit naulaan, Halme sanoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Ari-Pekka Liukkonen tuuletti toukokuussa Budapestissä villisti uransa ensimmäistä EM-kultaa.

Keskiviikkona Jyväskylän kaupungintalolla järjestettiin Liukkosen EM-kullan kunniaksi mitalikahvitilaisuus, jossa sankari itsekin oli paikalla. Sattumalta juuri tilaisuuden alla Uimaliitto tiedotti, että liiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen on saanut potkut.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan juuri Airaksinen oli henkilö, joka ilmoitti, että Liukkosen ja joidenkin muiden uimarien vaatimia muutoksia urheilijasopimukseen ei ole tarpeen tehdä.

Uimaliiton tiedotteessa kerrottiin potkujen syystä ytimekkäästi.

– Sanna Airaksisen työsuhde on yhteistyöhaasteiden vuoksi päättynyt 1.9.2021 osapuolten yhteisestä sopimuksesta, tiedotteessa luki.

– Nyt tarvitsemme uudenlaista johtajuutta… vahvistaaksemme asemaamme modernina palveluorganisaationa, Uimaliiton puheenjohtaja Ville Riekkinen sanoi tiedotteessa.

Ari-Pekka Liukkonen poseerasi keskiviikkona tutussa paikassa eli Jyväskylän kaupungintalon valtuustosalissa tuttujen miesten eli valmentajansa Marko Malvelan (oik.) ja Jyväskylän kaupunginjohtajan Timo Koiviston kanssa. Liukkonen on vihreiden kaupunginvaltuutettu ja Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja.

Liukkonen kuuli uutisen juuri juhlahetkensä alla. Se ei tunnelmaa latistanut. Ilta-Sanomien kysyessä Liukkosen ajatuksia uutisesta tämä yritti asetella sanansa niin diplomaattisesti kuin suinkin kykeni.

– Varmasti hän (Airaksinen) on saanut vietyä tiettyjä asioita eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Mutta kuten jossain on käynyt ilmi, on paljon asioita, jotka ovat olleet aika vaikeita. Välttämättä liiton toiminta ei ole viime vuosina aina ihan tukenut meidän (uimarien) tekemistä, Liukkonen pyöritteli.

– Asiat eivät ole koskaan vain yhdestä ihmisestä kiinni. Koko sen ajan, minkä olen ollut maajoukkueessa, toiminnassa on ollut isoja haasteita. Tietyt asiat eivät ole muuttuneet, vaikka toiminnanjohtajat ovat vaihtuneet. Mutta toivon, että kuka ikinä hänen työtään jatkaakin, tämä kävisi keskustelua ja oikeasti kuuntelisi uimareita ja valmentajia. Toivottavasti asiat liikahtavat myös huippu-uinnin osalta parempaan suuntaan, kun saadaan uutta osaamista, Liukkonen päästeli.

Tokion olympia-altaassa Liukkonen pettyi pahasti jäätyään päämatkallaan 50 metrin vapaauinnissa alkueriin.

Huippu-uimarien äänitorvena jo pitkään profiloitunut Liukkonen toivoo uudelta toiminnanjohtajalta vuoropuhelun lisäksi ymmärrystä siitä, mikä kenenkin rooli lajin ravintoketjussa on. Omaa suosikkiaan tehtävään Suomen lipunkantajana Tokion olympialaisten avajaisissa toiminut Liukkonen ei suostunut nimeämään.

– Toivottavasti tehtävään valitaan henkilö, joka hahmottaa, että tulos tehdään Jyväskylässä, Porissa, Vuokatissa ja muilla paikkakunnilla harjoituksissa eikä liiton toimistolla, hän sanoi.

– Liiton pitäisi tukea sitä työtä, jota urheilijat ja valmentajat omilla paikkakunnillaan tekevät, ja liiton on oltava urheilijoita varten. Joskus lajiliitoissa asiat meinaavat herkästi kääntyä päälaelleen, ja käy niin, että urheilijat ovat enemmän liittoja varten kuin toisinpäin, Liukkonen latasi.

Ilta-Sanomat tavoitti Sanna Airaksisen, joka vastasi tekstiviestitse, että hänellä ei ole mitään lisättävää Uimaliiton tiedotteeseen asiasta.