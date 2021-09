Leo-Pekka Tähden uran hyväksi kaikkensa antanut isä: ”Tämä päivä oli joskus tuleva”

Pekka Tähti uskoo, että pojan huikea ura pyörätuolikelaajana jatkuu vielä vuosia, vaikka paralympiavoittoputki katkesi keskiviikkona.

Leo-Pekka Tähden isä Pekka Tähti puhkesi nauruun, kun Ilta-Sanomat tavoitti hänet Tokiosta keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa.

– Parempi kun ei mietitä vuotta pienempiä aikayksiköitä tässä asiassa. Puhutaan kokonaisaikana vuosista.

Pekka Tähti tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka on viettänyt poikansa uran parissa eri rooleissa: huoltajana, kuljettajana, avustajana ja homman mentyä vakavaksi ennen kaikkea kelaustuolien suunnittelijana, rakentajana ja korjaajana. Valo on palanut monta kertaa todella pitkään isän kelaustuoliverstaassa Porin Uudellakoivistolla.

Lue lisää: Leo-Pekka Tähti puhui Ylelle arvoituksellisesti tulevaisuudestaan – ylisti thaimaalaista sensaatiopoikaa

Keskiviikkona Pekka Tähti todisti yhden paralympiahistorian komeimman voittoputken katkeamista. Leo-Pekka Tähti, 38, oli vähän aikaisemmin taipunut päämatkallaan T54-luokan 100 metrillä hopeamitalille peräti neljän voiton putken päätteeksi.

– Tämä päivä oli joskus tuleva, kuten se tulee kaikille pitkän uran tekeville suurille mestareille, kisakylässä Suomen parajoukkueen akkreditoituna jäsenenä asuva Pekka Tähti sanoi rauhallisena.

Tähden valmentaja Juha Flinck on myös Tokiossa, mutta majoittuneena kisakylän ulkopuolelle.

38-vuotias rajun irtiottolajin pyörätuolikelaaja ei enää ole mitään tuoretavaraa, mutta Pekka Tähti kertoi, ettei ole havainnut jälkikasvussaan minkäänlaisia auringonlaskun tai himmaamisen merkkejä.

– Enemmän puhuisin väliaikaisesta takaiskusta, ja tämänkin kilpailun tulos oli erinomainen. Uskon, että Leo-Pekka jatkaa vielä jopa pitkäänkin.

Lue lisää: Leo-Pekka Tähti povaa kaikkien aikojen kilpailua – espanjalainen rakas kannustaa ja osa vastustajista käyttäytyy oudosti

Käsistään taitava Pekka Tähti suunnitteli ja rakensi pitkään poikansa kisatuolit itse hankkimistaan materiaaleista, mutta nykyään Tähden alumiinista rakennetut työkalut tulevat tanskalaisesta verstaasta.

– Vaikka ne niin sanotusti valmiina ja mittoihin tehtyinä tulevat, niin todella paljon on saanut niidenkin kanssa tehdä hommia, Pekka Tähti sanoo.

Kun Tähti vuonna 2012 Lontoon paralympiakisoissa kelasi 100 metrin voimassa olevan ME-ajan 13,63, alla oli isän pajassa syntynyt tuoli.

Lue lisää: Leo-Pekka Tähti avautui seksielämästään elämäkerrassaan – ”Naiset haluavat tietää heti”

– Täälläkin on ollut suuri ilo nähdä, miten seurattu ja kuvattu urheilija Leo-Pekka on tuolla treenikentällä. Hänen tekemisensä todella kiinnostavat. Esimerkiksi startteihin on Leo-Pekan esimerkistä alettu kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin aiemmin.

Tähtien iltaohjelmaan kuuluivat mitalikahvit kisakylässä, jossa juhlistettiin kelausluokkansa kultamitalistia Toni Piispasta sekä hopeamitalisteja, Tähden lisäksi Amanda Kotajaa.

T54-luokan satasen kultaa vei 18-vuotias thaimaalainen Athiwat Paeng-Nuea yhdeksän sadaosaa ajan 13,85 kelanneen porilaisen edellä. Pronssimitalisti, Meksikon Juan Pablo Cervantes Garcia jäi Tähden taakse 0,02 sekunnilla.