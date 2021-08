Teemu Suninen jättää M-Sportin – kertoi Ylelle kovasta tavoitteesta

Teemu Suninen olisi halunnut tehdä toitä ammattimaisesti, mutta M-Sportilla se ei onnistunut.

Rallin MM-sarjassa kilpailevan Teemu Sunisen ja hänen tallinsa M-Sport Fordin tiet eroavat. Yhteistyö päättyy välittömästi. Suninen kertoi asiasta manageritoimistonsa tiedotteessa.

Suomalaiskuljettaja perusteli päätöstään Yle Urheilulle.

– Isoin asia oli se, että olisin halunnut tehdä töitä ammattimaisesti ja ajaa kunnolla. On fakta, että yhdellä tai puolellatoista testipäivällä vuodessa ei voi odottaa hirveästi tuloksia tai kehittymistä.

Suninen saatetaan nähdä ensi kaudella Toyotan ratissa. Sebastian Ogier ei aio osallistua kauden kaikkiin ralleihin, joten Suninen on ehdolla hänen paikkaajakseen.

– En kärky ainoastaan paikkaa Toyotalla, mutta tietysti haluan sinne, jos siihen on mahdollisuudet. Ensi kauden tavoitteeni on saada ajettua hyvä kausi hyvillä testeillä. Se kiinnostaa ja motivoi eniten. Kaikki ymmärtävät lajista riippumatta, että päivän vuodessa harjoittelemalla on vaikea kehittyä.