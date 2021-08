Senni Salmisen katastrofin takana uskomaton tietokatkos – valmennuspomo: ”Senni on täysin viaton”

Senni Salminen luuli Lausannen Timanttiliigassa, ettei kilpailun tuloksella olisi merkitystä osallistumiselle Tampereen Kalevan kisoihin. Totuus oli toinen.

Lausannen torstaisen Timanttiliigan järisyttävin suomalaisuutinen oli kolmiloikan SE-naisen Senni Salmisen putoaminen Tampereen Kalevan kisoista. Järjestäjien käsityksen mukaan sekä Salminen että Kristiina Mäkelä olivat sitoutuneet siihen, että Lausannen kilpailu on samalla Tampereen karsinta, jossa raja on 12,50. Salminen hyppäsi kolmesti yliastutun eikä ole mukana Ratinassa.

– Kyse on erittäin valitettavasta tietokatkoksesta ja sekasotkusta, jonka lopputulos on tämä. Senni on tapahtuneeseen täysin osaton. Hän hyppäsi Lausannessa siinä luulossa, ettei kilpailulla ole merkitystä Tampereen kannalta, kertoi kolmiloikan lajivalmentaja Tuomas Sallinen perjantaina.

Salminen valmentaja Matti Mononen vahvisti asian.

Aloite Lausannen käyttämisestä karsintana lähti häneltä, koska naisia haluttiin välttää tilanteelta, jossa tulisi neljään päivään kolme kilpailua.

Kolmiloikan lajivalmentaja Tuomas Sallinen myöntää, että iso osa Senni Salmisen kohtalokkaasta väärinymmärryksestä menee myös hänen piikkiinsä. Kristiina Mäkelä hyppäsi 13,93 ja kilpailee Tampereella.

Ilta-Sanomat on nähnyt Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikön Tuomo Salosen myös urheilijoille menneen viestin, jossa tämä kertoo, ettei Timanttiliigaan osallistuva menetä paikkaansa Kalevan kisoissa edes kolmella yliastutulla, jos tekee tuomarineuvostolle asiasta anomuksen.

– Se oli prosessin pohjustusviesti pari viikkoa sitten. Ei siis minkään elimen päätös. Sen jälkeen tuomarineuvosto on tehnyt sitten omat, riippumattomat ratkaisunsa, Salonen selvitti perjantaina.

Tämä ei ollutkaan sisältö päätöksessä, jonka tuomarineuvosto lopullisesti teki.

– Ensimmäinen viesti tuomarineuvostolta oli jossain määrin epäselvä, ja siitä saattoi saada väärän kuvan asiasta, sanoi Sallinen, joka otti ison osan tapahtuneesta omaan piikkiinsä.

– Akselilla tuomarineuvosto-valmennusjohto-urheilija on tapahtunut erittäin ikävä tietokatkos. Tietysti Sennin olisi silti pitänyt saada Lausannessa tulos.

Ilta-Sanomat on nähnyt myös Sallisen viestivaihtoa Salmisen lähipiiriin kuuluvan henkilön kanssa. Viestissä lajivalmentaja myöntää ymmärtäneensä tuomarineuvoston viestin sisällön väärin ja välittäneensä sen urheilijoille sellaisessa muodossa, että Tampereella pääsisi karsintaan, vaikka Lausannessa ei tulisi karsintarajan ylitystä.

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Ari Honkanen kommentoi IS:lle, että asia on heidän kannaltaan selvä eikä Salmisella asiaa karsintaan.

Sallinen myöntää, että Salminen olisi helposti selvittänyt karsintarajan vaikka lyhyellä vauhdilla.

– Mutta kun tilanne ja tietoisuus oli se mikä oli, hän tietysti laittoi varmistelematta kaikki peliin.

Sallinen sanoi, että viisain päätös olisi ollut laskea kaikki Timanttiliigassa kilpailleet Kalevan kisoissa loppukilpailuihinsa.

– Fiksu ennakkopäätöshän on vuodelta 2010, kun Tukholman Timanttiliigassa perjantaina kilpailleet Ari Mannio, Tero Pitkämäki ja Teemu Wirkkala pääsivät suoraan sunnuntain finaaliin Kajaanin Kalevan kisoissa ilman karsintaa. Näin olisi nytkin pitänyt tehdä.