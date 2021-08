Selostajalegenda J-P Jalo lopettaa huiman uransa – tätä mieltä konkari on nykyselostajista

J-P Jalon 36 vuotta kestänyt selostajaura on päättynyt. Turkulainen pitää kuitenkin vielä oven raollaan.

Selostajakonkari Juha-Pekka ”J-P” Jalo päättää mittavan uransa. Vaatimattomuudestaan tunnettu Jalo ei meinaa aluksi antaa haastattelua, mutta lopulta hän suostuu puhumaan vielä kerran ennen kuin mikrofoni sammuu lopullisesti.

Tosin pienen takaportin hän jättää itselleen auki.

– Jos täällä Turussa keksitään jotakin, niin olen valmis siihen, mutta en mihinkään muuhun. Mihinkään suuriin juttuihin en lähde enää, niin paljon on kilometrejä ajeltu ympäri Suomen, Jalo vastaa Ilta-Sanomille.

Viidellä eri vuosikymmenellä urheilua säveltänyt Jalo arvioi selostaneensa noin 3 000 ottelua lähes kaikilla mahdollisilla kanavilla. Lukema huimaa päätä.

– Uskon, että jotkut ovat selostaneet enemmänkin. Ja nykyään selostajat tekee kolme peliä päivässä, se on ihan hullua. Siinä pääsee nopeasti samoihin lukemiin, Jalo huomauttaa.

Hänelle itselleen kahden pelin selostaminen päivässä on maksimi – ja sekin vain turnauksessa.

– Kolmen pelin selostaminen on katsojien aliarviointia.

Futisselostajat Mikko Innannen (vas.) ja J-P Jalo Canal+:n studiossa Tukholmassa vuonna 1998.

Stanley Cupin ja Mestarien liigan finaalit paikan päällä, jääkiekon maailmancup Torontossa, MM-95 Globenissa, TPS:n jalkapallon ”San Siron ihme” Milanossa ja jääkiekon kultavuodet... Jalon uralle mahtuu monia hienoja muistoja.

Mutta on matkan varrelle mahtunut kommelluksiakin.

Mestarien liigan finaalissa Istanbulissa selostuslaitteet saatiin toimimaan vasta puoli minuuttia ennen ottelun alkua. Canal+:n aikoina Jalo joutui kahdesti selostamaan Valioliigaa samalla, kun ”joku syndikaatti sammutti valot kentältä”.

– Toisen kerran, kun se tapahtui, niin sentään ymmärsin olla hiljaa ja sanoin, että selostus jatkuu, jos saamme valoa, Jalo naurahtaa.

Sen sijaan Mestarien liigan pelissä Santiago Bernabeulla Jaloa ei naurattanut, kun stadionille oli kohdistettu pommiuhka ja ottelu päätettiin siitä huolimatta pelata.

Jalo teki uransa aikana myös juontohommia. Hän juonsi vuosina 1993–94 huippusuosittua Gladiaattorit-ohjelmaa yhdessä Katariina Ebelingin (kuvassa) ja Minna Aaltosen kanssa.

Vuonna 1985 Jalo ei olisi voinut kuvitella selostamisesta tulevan hänen elämäntyönsä. Hänestä tuli yksi paikallisradion pioneereista.

– Nuorena miehenä mentiin kohti uusia seikkailuita. Ei siihen mitään koulutusta ollut, hypättiin suoraan mikrofonin taakse ja sitten alkoi rallatus.

Opettajanura jäi pikku hiljaa taka-alalle, kun Jalo selosti Auran Aalloilla TPS:n otteluita. Viimeistään siirtyminen Helsinkiin Jokerien ja muiden mediatöiden perässä sinetöi tulevaisuuden.

– Mittautin itseni: onko minulle käyttöä muuallakin kuin vain yhden joukkueen selostajana? Se oli ehdottomasti urani kääntöpiste. Halusin nähdä, pärjäänkö tässä duunissa muuallakin kuin kotikaupungissa.

Se kannatti. Jalo nousi nopeasti selostajana valtakunnan huipulle.

– Olen yksi niistä harvoista, joka on pystynyt elättämään itsensä selostamalla.

Jalo vuonna 1998 HJK–VPS-ottelun alkujuonnoissa Jukka Vakkilan kanssa Olympiastadionin pääkatsomon katolla.

Viimeiset kaudet Jaloa kuultiin Radio Cityllä HIFK:n SM-liigaotteluiden tulkitsijana.

– Jouduin tekemään kovan duunin, että fanit hyväksyivät minut IFK:n selostajaksi, mutta pidin siitä työstä todella paljon.

Ympyrä tavallaan sulkeutui, kun Jalo päätti uransa siellä missä aloittikin: paikallisradiossa.

– Toki se olisi tietysti sulkeutunut täydellisesti, jos olisin tehnyt täällä kotikaupungissa vielä jonkun kauden.

Vaikka TPS:n selostukset palaavat kuluvalla kaudella parin vuoden tauon jälkeen Auran Aalloille, Jalo ei hingu halusta palata ”kotiin”.

– Heillä on erittäin hyvä selostaja Markku Silvennoinen, joka on pistänyt koko elämänsä siihen hommaan. En halua millään tavalla sotkea sitä. Kunnioitan hänen tekemisiään.

Jalo esitteli huhtikuussa, millaisilla muistiinpanoilla hän valmistautuu selostuksiin.

Discoverylla Jalo on selostanut viime vuosina Leijonien otteluita. Jatkoakin olisi ollut luvassa.

– Olisin vielä päässyt Pekingiin ensi keväänä, mutta tuntui tyylikkäältä tehdä se päätös silloin, kun edessä on vielä hyvä menu.

Discoveryn kanavilla Jalon valtikka on siirtynyt nuoremmalle sukupolvelle ja erityisesti Juhavaltteri Salmiselle, joka selostaa parhaillaan jääkiekon naisten MM-kisoja.

J-P:ssä, 64, ja JV:ssä, 31, on muutakin yhteistä kuin etunimen lyhennys: molemmat ovat turkulaisia ja heidän selostustyylinsä on rauhallinen.

– Meillä on samanlainen lähestymistapa näihin asioihin. Arvostan tätä nuorta miestä hyvin paljon juuri sen takia, että hän uskaltaa mennä omalla tavallaan. Se on aika rohkeaa tänä päivänä, Jalo kehuu ja jatkaa:

– Nykyään on paljon nuoria selostajia, koska lähes kaikki näytetään jollakin foorumilla. Ongelma ei ole se, etteikö ne pojat olisi kyvykkäitä, vaan se, että ne kuulostavat toinen toisiltaan. Juhavaltteri ei kuulu siihen joukkoon.

J-P Jalo, millaisen perinnön jätät suomalaiseen selostuskenttään?

– Kovan työn tekemisen perinteet, ja se on onneksi jo juurtunut. Olen ilokseni huomannut, että nuo nuoret kaverit tekevät ihan älyttömästi töitä. Palkka on pieni siitä valtavasta työmäärästä, mitä he tekevät.

– Filosofisella tasolla se perinne, minkä haluaisin jättää, on pelin ja kaikkien siinä mukana olevien ihmisten kunnioittamisen.

