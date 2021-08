Kevin De Bruyne haastaa Chelsean hyppypotkaisijan ja Euroopan parhaan pallorosvon – kenet sinä äänestäisit ykköseksi?

Fakta

Mikä palkinto?

Uefan kauden parhaan miespelaajan palkinto (Uefa Men’s Player of the Year) on jaettu nykymuodossaan kaudesta 2010-2011 lähtien. Useimmiten pystin on voittanut Cristiano Ronaldo – kolmesti. Viime vuonna ykkössijalle arvostettiin ylivoimaisesti Robert Lewandowski.

Voittaja ratkeaa äänestyksellä, johon osallistuu 104 valmentajan lisäksi yksi toimittaja Uefan jokaisesta 55 jäsenmaasta. Äänestyksen valmentajat tulevat viime kauden Mestarien liigan ja Euroopan liigan lohkovaiheen joukkueista (80) ja kesän EM-kisoissa pelanneista maajoukkueista (24).

Suomalaistoimittajista äänestykseen osallistuu Ilta-Sanomien Janne Kosunen.

Edelliset voittajat:

kausi: pelaaja, seura

2019-20: Robert Lewandowski, Bayern München

2018-19: Virgil van Dijk, Liverpool

2017-18: Luka Modric, Real Madrid

2016-17: Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2015-16: Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2014-15: Lionel Messi, Barcelona

2013-14: Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2012-13: Franck Ribery, Bayern München

2011-12: Andres Iniesta, Barcelona

2010-11: Lionel Messi, Barcelona