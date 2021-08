UFC-tähti kyllästyi vähäpukeisiin naisiin ottelutapahtumissa – ”Mikä on heidän pointtinsa?”

Habib Nurmagomedov ei ymmärrä kehätyttöjä ottelutapahtumissa.

Aktiiviuransa vuosi sitten päättänyt UFC-tähti Habib Nurmagomedov haluaa muuttaa kamppailu-urheilun ikiaikaisia perinteitä.

Nurmagomedov hankki hiljattain venäläisen GFC-vapaaottelupromootion, jonka lanseerasi uudelleen nimellä Eagle Fighting Championship.

Ensitöikseen hän aikoo poistaa otteluista kehätytöt, eli naiset, jotka kävelevät erien välissä kehässä näyttäen katsojille erän numeron.

– Kehätytöt ovat hyödyttömimpiä ihmisiä kamppailu-urheilussa. Mikä heidän pointtinsa on? Erän numeron voi näyttää valotaulullakin, hän latasi GFC:n lehdistötilaisuudessa.

Nurmagomedov kertoo, ettei tykännyt katsoa vapaaottelutapahtumia edesmenneen isänsä kanssa, jos kehätyttöjä oli paikalla.

– Kaikilla on omat kulttuurinsa ja arvonsa. Kuvitellaan, että tulen paikalle isäni kanssa. Tytöt kulkevat ohitse ja näyttävät, että nyt alkaa toinen erä, mutta kukaan ei katso numeroa. Minulla on epämukava olo isäni kanssa. Jos te pidätte siitä, hyvä teille. Mutta älkää tyrkyttäkö sitä minulle. Tuollaiselle on ihan omat paikkansa, Nurmagomedov sanoi.