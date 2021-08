Rallimestari Hannu Mikkolan hautakiveen taiteiltiin upea kunnianosoitus – Juha-poika herkistyi nähdessään legendaarisen siluetin

Hannu Mikkolan hautakivessä komeilee ralliauto Audi Quattro S1. Perhe tilasi kuvan amerikkalaiselta taiteilijalta.

Helmikuussa vuonna 2021 kuollut rallin maailmanmestari Hannu Mikkola on saanut upean hautakiven Helsingin Hietaniemen hautausmaalle.

Mikkola kuoli syöpään 78-vuotiaana. Kesän aikana hänen haudalleen pystytettiin hautakivi, jonka kylkeen vaimo Arja sekä pojat Juha ja Vesa teettivät tyylikkään ralliaiheisen kuvan.

– Ajattelimme, että olisi kiva tehdä jotain Hannun näköistä, Juha Mikkola kertoo.

Hautakiveen on kaiverrettu ikonisen Audi Quattro S1:n siluetti. Hannu Mikkola hurjasteli S1:llä rallin MM-sarjassa 1980-luvulla. Hetkellisesti perhe myös omisti kyseisen auton, joten muistoja sen kyydistä riittää.

Juha Mikkola pitää siitä, miten kaikki voivat tunnistaa hautakiven kyljestä auton, mutta rallihistoriaa tuntemalla kuva saa entistä syvemmän merkityksen.

Hannu Mikkola on haudattu Hietaniemen hautausmaalle.

Kiven valmisti paikallinen Kivilähde Kaavin Kivi. Siluetti on erään yhdysvaltalaisen taiteilijan käsialaa.

– Löysimme netistä, että joku oli piirtänyt ulkomailla tuollaisen. Hän myi t-paitojakin sillä kuvalla.

Mikkola otti yhteyttä Yhdysvaltoihin ja pyysi lupaa käyttää kuvaa hautakivessä. Taiteilija innostui ajatuksesta ja pyysi lähettämään valokuvan lopputuloksesta.

Kun Hannu Mikkola voitti rallin maailmanmestaruuden vuonna 1983, hän ei kiidättänyt tismalleen samanlaista Audi Quattroa kuin kuvassa. Silti juuri tämä oli ainoa oikea vaihtoehto hautakiveen.

– Jotenkin tuo vain on silueteista tunnetuin. Se on tosi raaka auto, Juha Mikkola sanoi.

Hannu Mikkola kuvattuna vuonna 2013.

Hautakiven saavuttua omalle paikalleen Hietaniemeen Mikkolalla oli kyyneleissä pitelemistä.

– Se oli tunteikas hetki. Hannu on upealla paikalla ja hänen vanhempansa ovat myös samalla hautuualueella. Samoin Arjan ja minun vaimoni vanhemmat. Se on tärkeä paikka meille. On hienoa, että on tuollainen kivi.

Rallilegendan hautakivi keräsi huomiota myös moottoriurheilupiireissä. Ihailevia kommentteja sateli joka puolelta.

– Emme ikinä ajatelleet, että kukaan muu siitä kiinnostuisi. Mutta Hannulla oli paljon faneja ja hän rakasti heitä. Lämmittää nähdä, että muutkin muistelevat häntä. Nyt meillä on paikka, jossa voidaan käydä Hannua hyvästelemässä tai moikkaamassa, ihan miten vaan.

Juha Mikkola oli 15-vuotias, kun hän pääsi ensimmäistä kertaa kokemaan Audi Quattron voimat nahoissaan. Isä vei poikansa ajelulle, joka ei koskaan unohdu.

– Totta kai videoista ja muista näki, että se auto oli oikea peto, mutta ei mikään korvaa sitä tunnetta, kun istuu kyydissä pari kunnon vetoa. Siinä tiesi, että se oli aika hullu peli. Uskomatonta, että he ajoivat niillä sellaista vauhtia, hän kuvailee.

Mikkola kiidätti Audi S1 Quattroa Suomen MM-rallissa vuonna 1985.

Rallikuskit elävät auton ratissa kuin omassa maailmassaan. Maisemat vilisevät ohitse ja kilometrit taittuvat joskus paremmin, joskus huonommin. Juha Mikkola pääsi tutustumaan maailmanmestarin mentaliteettiin hyvin läheltä.

– Ajoimme Hannun kanssa yhdessä Lontoo–Sydney-maratonrallin, kun olin 18-vuotias. Olimme yli kuukauden yhdessä. Minä toimin kartanlukijana. Siitä on jäänyt mahtavia muistoja, kun sai nähdä pelkääjän paikalta, miten Hannu toimii.

