Tämä kuvapari lyö ällikällä: 32-vuotiaan lihasjärkäleen ulkonäkö on muuttunut huimasti

Hafthor Julius Björnsson valmistautuu nyrkkeilyotteluun kädenvääntäjänä tunnettua Devon Larrattia vastaan. Painoa on tippunut kosolti.

Islantilainen lihaskimppu Hafthor Julius Björnsson tunnetaan muskeleidensa lisäksi roolistaan suositusta Game of Thrones -sarjassa. Nyt hän virittelee uraa myös nyrkkeilykehän puolella.

Maastavedon maailmanennätyksen 501 kiloa viime toukokuussa pusertanut Björnsson, 32, julkaisi hiljattain puhuttelevan kuvan nykykunnostaan. 206-senttinen järkäle on pudottanut painoaan runsaan vuoden aikana peräti 40 kiloa. Elopainoa on toki edelleen kunnioitettavat 158 kiloa.

Islantilaisen laihdutusurakan taustalla on juuri nyrkkeilyunelmat. Hän ottaa 18. syyskuuta mittaa kädenvääntäjänä tunnetusta Devon Larrattista, noin 130-kiloisesta keijukaisesta.

Vielä tammikuussa 2020 Björnsson oli kovin erinäköinen. Tuolloin tavoitteena siinsi maastavetoennätys – jonka onnistumisessa elopaino oli rautaista sixpackia oleellisempi tekijä.

Painonpudotus on onnistunut perinteisillä menetelmillä: ankaralla kestävyysharjoittelulla ja kevyemmällä ruokavaliolla. Ruokamäärät ovat tosin edelleen kunnioitettavia: hän kertoi toukokuussa syövänsä aamiaiseksi 3 kananmunaa, 200 grammaa kanaa, 150 grammaa jugurttia, marjoja ja kaurahiutaleita.

Björnssonin olin alun perin määrä kohdata syyskuussa toinen voimamies, britti Eddie Hall. Tämä kuitenkin vetäytyi nyrkkeilymatsista hauisvamman vuoksi. Kaksikko iskee yhteen myöhemmin, vielä määrittämättömänä ajankohtana.

Uusi vastustaja, 46-vuotias Larratt on kilpaillut kädenväännössä yli 20 vuotta komealla 53–8-rekordilla. Nyrkkeilyottelu Bjornssonin kanssa on hänen uransa ensimmäinen, mutta täysi ummikko kanadalainen ei ole. Hän on harjoitellut legendaarisen raskassarjalaisen Lennox Lewisin opissa.

Björnsson on otellut kahdessa näytösottelussa. Hän on vuoden 2018 Maailman vahvin mies -kilpailun voittaja.