Naisleijonilla nihkeää MM-kisoissa – päävalmentaja lataa kovaa tekstiä: ”Olemme hävinneet heille 30 vuotta”

Pasi Mustonen ei ota stressiä alkulohkon tappioista, sillä vastustajat olivat timanttisen kovia.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue avasi Kanadassa pelattavat MM-kisat kahdella tappiolla. Naisleijonat hävisi avausottelunsa kisaisäntiä vastaan 3–5, ja ottivat perään USA:lta selkäänsä 0–3.

Kun Kanada voitti myös ennen kisoja pelatun harjoitusottelun, on Suomi nyt kolmen ottelun tappioputkessa. Päävalmentaja Pasi Mustonen myöntää, että pelaajien ilmeet olivat USA-pelin jälkeen vakavia.

– Onhan siinä pientä turhaumaa ollut pelaajien kasvoilla luonnollisesti, kun odotukset ovat kovat. Mutta vastustaja on ollut toistaiseksi parempi kuin me, Mustonen toteaa.

Valmentajan mukaan nuori joukkue ei vielä pysty pelaamaan viidessä päivässä kolmea huippuottelua.

– Halusimmekin nuo kovat pelit alkuun, jotta näkisimme, missä maailman kärki oikeasti menee. Tuossa se menee.

Suomen joukkueessa on kahdeksan ensikertalaista. Nuorin heistä on vasta 16-vuotias Sanni Vanhanen. Mustonen ei sovittele ratkaisijan viittaa teinitähtiensä harteille vielä näissä kisoissa.

– Meillä on kuusi pelaajaa, jotka eivät ole koskaan eläessään pelanneet jenkkejä ja Kanadaa vastaan, puhumattakaan pikkukaukalosta. Tempo on järkyttävää. Noille kuudelle se on ihan kullanarvoista tietoa.

Toki joukkueesta löytyy myös kokemusta. Jenni Hiirikoski, 34, nousi USA:ta vastaan naisten MM-kisojen kaikkien aikojen ottelutilaston kärkeen. MM-ottelu oli puolustajalle uran 70:s. Hän ohitti kaikkien aikojen tilastossa Karoliina Rantamäen.

Naisleijonien kapteeni Jenni Hiirikoski pelaa Calgaryssä jo uransa 13. MM-turnausta.

Mustosen mukaan tappiot turnauksen päävastustajille eivät tarkoita, että Kanada ja USA olisivat saaneet Leijonista henkisen yliotteen. Sama kaava kun on toistunut kisoissa niin monta kertaa aiemminkin.

– Suomalaiset naiskiekkoilijat ovat hävinneet heille 30 vuotta. Tärkeämpää on se, että olemme voittaneet heidät arvokisoissa yksittäisissä peleissä, Mustonen muistuttaa.

– Tilanne ei ole muuttunut miksikään. Kun pelataan kymmenen ottelun sarja, Suomi ei voita kuutta peliä. Suomen pitää voittaa se yksi, niin kuin Espoossa 2019. Tai kaksi, mutta tuomarit veivät sen meiltä. Ne ratkaisevat pelit – niihin tähdätään.

Suomi on Mustosen silmissä ainoa joukkue, joka pysyy Kanadan ja USA:n tempossa mukana pidempiä jaksoja. 12-kertainen MM-kisojen pronssimaa saa kuitenkin mitalitaisteluun nyt uuden ja jännittävän vastustajan.

– Tshekki on taitava. He tavoittelevat mitalia. He olivat jo Espoossa meidän jälkeen paras eurooppalainen joukkue, enkä yllättyisi jos olisivat nytkin. Venäjä haastaa tietysti aina mitaleista myös, Mustonen sanoo.

Päävalmentaja on katsonut turnauksen otteluista pätkiä sieltä täältä. Naisten MM-kisoissa maat on jaettu rankingsijoituksen perusteella kovatasoiseen A-lohkoon ja heikompaan B-lohkoon. Ero lohkojen välillä on silmiinpistävä.

– Niiden muiden pelien tempo on täysin eri planeetalta. Vauhtiero lohkojen välillä on järkyttävä. Kun avaa tv:n, siinä ajattelee, että onko tämä sama turnaus, Mustonen päivittelee.

– Jos minulta kysytään, niin lohkoja pitää ruveta yhdistämään ja tiivistämään. Mutta jenkit ja Kanada haluavat tietysti murskavoittojen pelossa ja PR:n takia, että lohkot pelataan noin.