Henrik Goesch on mysteerimies – tällainen triathlonin haamurajan alittanut himoharjoittelija oikeasti on

Triathlonin uusi suomalaishuippu Henrik Goesch on lajiväenkin keskuudessa mystinen hahmo, joka viihtyy pääosin omissa oloissaan.

26-vuotias Henrik Goesch teki sunnuntaina Kööpenhaminan Ironman-kilpailussa historiaa, kun hän alitti ensimmäisenä suomalaisena täysimittaisella triathlonilla kahdeksan tunnin haamurajan.

Goeschin loppuaika kirjattiin lukemiin 7.52.10. Tulos rikkoi kotimaisen lajilegendan Pauli Kiurun 30 vuotta vanhan Suomen ennätyksen noin 12 minuutilla. Goesch sijoittui kilpailussa kolmanneksi ja varmisti samalla itselleen paikan helmikuussa järjestettävään legendaariseen Havaijin Ironman-kilpailuun.

Goeschin suorituksen arvoa lisää entisestään se, että kyseessä oli hänen ensimmäinen täysimittainen triathlonkilpailunsa.

Triathlonin täysmatkalla uidaan 3,8 kilometriä, pyöräillään 180 kilometriä ja juostaan maraton eli 42,195 kilometriä.

– Onhan se ihan saakelin kova temppu. Ei niinkään fyysisesti, vaan että pystyy ensimmäisessä kisassa tekemään noin kypsän suorituksen. Se oli mielestäni kaikkein kovin juttu, hämmästelee hiihto- ja triathlonvalmentaja Antti Hagqvist.

Goesch siirsi huomionsa pitkille matkoille, kun haave paikasta Tokion olympialaisiin kariutui. Sitä päätöstä ei ole tarvinnut katua.

– Arvelin, että hänellä on mahdollisuudet kahdeksan tunnin paikkeille, mutta tuo meni vielä reilusti alle. Kyllä tuo tulos yllätti. Ajattelin, että lopussa vauhti saattaisi hiipua selkeämmin, mutta niin ei käynyt. Voi sanoa, että täydellinen suoritus, tuumaa Goeschin henkilökohtainen valmentaja, Triathlonliiton valmennuspäällikkö Mika Luoto.

26-vuotias ennätysmies on monelle suomalaiselle urheilun seuraajalle tuntematon suuruus ja on myös triathlonväen keskuudessa eräänlaisen mysteerimiehen maineessa. Hiljainen ja omissa oloissaan viihtyvä himoharjoittelija ei pukahtele turhia ja vastaa tätä nykyä lähes kokonaan itse omasta harjoittelustaan.

– Hän ei paljon mediassa tai somessa viihdy. Henrik antaa mieluummin tekojen puhua ja keskittyy siihen, missä on parhaimmillaan, Luoto kuvailee suojattiaan.

– Henkka on ihmisenä aika introvertti eikä pidä itsestään hirveästi meteliä, komppaa Hagqvist.

– Huippu-urheilu vaatii monesti muutakin kuin fyysisen poikkeavuuden. Useasti urheilija saattaa vaikuttaa ulkopuolisen silmissä hankalaltakin ihmiseltä. Mutta eihän se tarkoita sitä, että todellisuudessa sitä on, hän muistuttaa.

Luoto otti Goeschin opastukseensa tämän päästyä Kerttulin urheilulukioon Turussa. Vielä silloin juuri lajista innostunut nuorukainen tarvitsi aktiivista valmennusta.

– Alkuvuosien jälkeen on pikkuhiljaa tapahtunut sellainen aika luonnollinen itsenäistymisprosessi. Hän otti vuosi vuodelta yhä enemmän vastuuta, ja edelliset pari vuotta on tarvinnut valmennusta hyvin vähän.

– Välillä pystyn antamaan jotakin vinkkiä, mutta paljon enemmän hän itse huolehtii kokonaisuudesta ja treenistään. Nykyään on helppo selvittää itse asioita, kun netistä löytyy niin paljon tietoa, Luoto toteaa.

Täysin poikkeuksellista Goeschin ”itseoppineisuus” ei huipputriathlonistien keskuudessa ole.

– Aika moni tekee suuren osan harjoittelusta itsekseen, mutta toki suunnittelussa käytetään usein apua, että harjoittelusta tulee riittävän monipuolista. On tärkeää, että palautumisen ja tekemisen suhde on hallussa, ja Henkalla se on, Luoto toteaa.

– Kun tekee kovaa harjoitusmäärää toistakymmentä vuotta, oppii siinä tuntemaan itsensä. Siinä mielessä on loogistakin, että on itse paras asiantuntija itselleen. Toinen juttu on, ettei hänellä ole myöskään sellaista taloudellista tukea, että olisi mahdollista olla kovin usein kisareissuilla tai treenileireillä. Sekin lisää itsenäistymisen tarvetta.

Tietty jääräpäisyys on – etenkin triathlonin kaltaisessa armottomassa kestävyyslajissa – jopa tietynlainen elinehto.

– Hän tekee ilmeisesti aika paljon asioita sen perusteella, mikä itsestä hyvältä tuntuu. Ja tietysti sellainen tietty jääräpäisyys on huipulle tähtäävässä urheilijassa hyväkin ominaisuus, myös suomalaista hiihtohuippu Ristomatti Hakolaa valmentava Hagqvist pohtii.

– Kilpailussa on kuitenkin aina yksin. Tilanteet muuttuvat päivän aikana niin monta kertaa, tulee erilaisia tunnetiloja ja fyysisiä kipuja, että pitää olla kehittynyt sellainen työkalupakki, jolla niistä pääsee yli.

Henrik Goesch kilpailee helmikuussa Havaijin legendaarisessa Ironman-kisassa.

Triathlonistina Goeschin suurin vahvuus on Luodon mukaan tasaisuus.

– Kaikki lajit on hyvin tasapainossa. Hän on harjoitellut niin paljon, että on varsinkin ikäisekseen todella kestävä. Hänen päänsä kestää myös tiukassa paikassa.

Kööpenhaminan kilpailu oli erinomainen esimerkki miehen kilpailijanlahjoista.

– Vaikka juoksun alussa porukka hänen pyöräryhmästään lähti kovempaa, hän ei hermostunut ja malttoi katsoa rauhassa. Sitten toisella puoliskolla hän ohitti suurimman osan, Luoto kehaisee.

Vaikka lajin uusi suomalaistähti onkin vähäsanaisen miehen maineessa, hiljaisen ulkokuoren alta vaikuttaa löytyvän yllättävänkin leppoisa hahmo. Useita talvia Australiassa sukulaistensa luona viettänyt Goesch osaa vaihtaa myös vapaalle, paljastaa Luoto.

– Hän tekee treenit tosi täsmällisesti ja tinkimättä, mutta muuten hän on aika rento. Voisi sanoa, että hän ei ole pikkuasioihin takertuvaa tyyppiä. Siinä on ehkä semmoista australialaistyyppistä surffimeininkiä, että hän osaa väliajat myöskin rentoutua, Luoto naurahtaa.

– Hän on tosi hiljainen eikä tykkää esiintyä isoissa joukoissa, mutta kyllä hän sitten kaveriporukassa osaa olla oma persoonansa.

Vaikka räväkät ja aktiivisesti itseään esille tuovat menestyshahmot olisivat pienelle lajille kultaakin kalliimpia, Hagqvist arvostaa myös Goeschin vähäeleistä habitusta.

– Urheilu kaipaa erilaisia persoonia. On hyvä, että osa on luonnostaan räiskyviä, ja osa on tällaisia kuin Henkka, jotka eivät puhua pukahda ja sitten kuitenkin täräyttävät tuollaisia tuloksia. Se on mielestäni rikkaus. Enkä hetkeäkään usko, että Henkka olisi ylimielinen, vaan hän vain haluaa olla oma itsensä.

Myös sunnuntaina 30-vuotisen ennätyksensä rikkoutumista viimeinkin todistanut Kiuru on iloissaan lajin uudesta suomalaistähdestä. Ennätyslukemien oli nykyisen kansanedustajan mukaan jo aikakin mennä uusiksi.

– 30-vuotta vanha SE alkoi olla henkinen rasite. Tämä tulos oli henkisen lukon avaaja suomalaiselle triathlonille, hän viestitti Ilta-Sanomille.

1980–1990-luvuilla komean kansainvälisen uran triathlonin parissa tehnyt 58-vuotias Kiuru uskoo, että tuoreesta SE-miehestä kuullaan vielä ja paljon.

– Henrik Goeschilla on mahdollisuudet mitalimenestykseen myös Havaijin kisassa. Ikänsä puolesta hänellä on vielä monta vuotta aikaa huippusuorituksiin, Kiuru toteaa.

– Kylmäpäisyyttä ja ennakkoluulottomuutta riittää maailman huipulle.

Valmentaja Luoto muistuttaa, että Havaijin rankoissa olosuhteissa kokemuksen merkitys korostuu. Jo sijoitus 15 parhaan joukkoon olisi ensikertalaiselta huippuonnistuminen.

Pitkällä tähtäimellä vain taivas on rajana.

– Hänellä on potentiaalia jopa maailman kärkikolmikkoon aivan varmasti, Luotokin vakuuttaa.