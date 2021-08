Leo-Pekka Tähti povaa kaikkien aikojen kilpailua – espanjalainen rakas kannustaa ja osa vastustajista käyttäytyy oudosti

Leo-Pekka Tähti kertoo kilpakumppanien oudoista toimista paralympialaisissa, asemastaan ratakelauksen kuninkaana ja läheistensä tuesta.

Supertähti Leo-Pekka Tähti, 38, valmistautuu itsevarmana, mutta vailla uhoa kultamitalijahtiin Tokion paralympialaisissa.

Tähti on T54-luokan sadan metrin kisan suuri ennakkosuosikki ja tavoittelee toki menestystä myös 400 metrillä.

Tähdellä on ennestään jo viisi paralympiakultaa sekä kassillinen muita arvokisamitaleja.

– Ei täällä voi silti rotsi auki vetää. Todennäköisesti satasella tulee kaikkien aikojen kisa. En missään tapauksessa pidä itseäni ylivoimaisena ennakkosuosikkina, Tähti sanoo puhelimitse Ilta-Sanomille.

Tähden päänahka on haluttua tavaraa – haastajat haluaisivat jo suistaa hänet valtaistuimeltaan. Tähden mukaan australialaiskelaajat ovat vahvassa vireessä ja Thaimaasta sekä Kiinasta tulee arvoituksellisia vastustajia kärkikamppailuun.

Urallaan käytännössä kaiken voittaneelle Tähdelle kilpailun kiristyminen ja haastajien voitonhimo toimii oivana motivaation lähteenä. Hän ei tietenkään halua luopua ”kruunustaan”, eikä mikään muu kuin kulta sataselta kelpaa suomalaistähdelle.

– Olen tottunut paineisiin ja näissä tilanteissa yleensä saan kropasta parhaan irti. Ja ykkösenä pysyminen motivoi edelleen.

Leo-Pekka Tähti on lajinsa supertähti.

Tähti on ollut jo noin viikon verran sopeutumassa Tokion oloihin. Koronatilanne aiheuttaa tietenkin omat rajoitteensa urheilijoiden ja ihmisten kanssakäymiselle, mutta lajinsa supertähtenä Tähti ei voi nykytilanteessakaan välttyä laajalta huomiolta. Välillä eteen tulee hieman huvittaviakin tilanteita.

– Onhan se vähän outoa, että osa mitalejakin saavuttaneista kilpakumppaneista tulee ottamaan fanikuvia minusta. Osa kilpailijoista katsoo minua tietyllä tapaa ylöspäin.

– Totta kai arvostus tuntuu hienolta ja lämmittää.

Tähti kertoo, että huomiosta huolimatta hänen keskittymisensä on tiukasti itse kisaamisessa ja maksimaalisen suorituskyvyn oikea-aikaisessa esiin kaivamisessa.

Ja niin kuin urheilijoilla usein, ennen kisoja on kyse myös henkisen yliotteen saavuttamisesta.

– Se näkyy esimerkiksi starttireeneissä täällä. Ne ovat pieniä, mutta toisaalta tärkeitä asioita. Tällaiset jutut tekevät arvokisoista kiehtovia ja makeita tapahtumia, Tähti herkuttelee.

Tähden lähipiiristä Tokiossa on mukana hänen isänsä, joka toimii huoltajana. Tähden mielitietty, espanjalainen Merche kannustaa rakastaan etänä.

– Hän on totta kai hengessä mukana ja kannustaa televisioruudun äärellä, Leo-Pekka kertoo.

Tähden varsinainen kisaurakka Tokiossa alkaa sunnuntaina 400 metrillä. Miehen päälaji, eli satanen on vuorossa ensi viikon keskiviikkona.

– Ensinnäkin 400 metrillä pitää ensin lunastaa finaalipaikka. Loppukilpailun paikoista tulee hurja vääntö ja jos sinne pääsen, niin sitten kaikki on mahdollista, Tähti tuumaa.

Yllätysmomentin Tähdelle ja muille kilpailijoille tuo Tokion mahdollisesti epävakainen sää. Vesisade vaikuttaisi oleellisesti kelaajien käsien pitoon ja kitkaan. Sateella ajat huononevat oleellisesti, vaikka käytössä onkin vesikelille suunniteltuja varusteita.

Varsinaisia sadekelin spesialisteja satasen kelauksessa ei ole – ellei Tähteä itseään lasketa sellaiseksi.

– Olen sateessakin vetänyt satasen alle 14 sekuntiin. Toisiin sade vaikuttaa enemmän kuin toisiin.

– Mutta on pakko myöntää, että kyllä vesikeli minuakin aina jännittää. Satasen kisa on niin helppo sössiä sateella, sillä se on nopeatempoinen ja tosi paljon riippuu alun kiihdytyksen onnistumisesta, Tähti sanoo.

Tähti on yksi Suomen urheiluhistorian suurista nimistä. Menestystarinalle ei näy toistaiseksi loppua, vaikka miehestä on jo julkaistu kirja ja neljänkympin krouvikin lähestyy vääjäämättä. Tähti vakuuttaa, ettei Tokio jää hänen uransa viimeiseksi arvokisanäyttämöksi.

– Homma maistuu erittäin hyvältä edelleen!