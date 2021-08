Historiallisen MM-kultamitalin juossut Heidi Salminen, 17, ällistyi suorituksestaan – näin hän sanoi tulevaisuudestaan

Yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat päättyivät suomalaisittain jättiyllätykseen.

Heidi Salminen, 17, teki huiman ennätys­parannuksen ja juoksi sunnuntaina 400 metrin aitajuoksun maailman­mestariksi alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kenian Nairobissa.

Salminen juoksi jo torstaina alkuerissä joukon parhaan ajan ja paransi silloin ennätystään peräti 0,95 sekunnilla. Alku­erä­juoksun aika oli 58,12, kun entinen ennätys oli elokuun alussa Nokialla juostu 59,07.

Salmisen voittoaika finaalissa oli upea 56,94, eli finaalin jälkeen juoksijan ennätys oli kohentunut kisojen aikana yli kahdella sekunnilla.

– Fiilis on kyllä tosi hyvä, mutta en ole kunnolla vielä edes tajunnut tätä. Jo finaalipaikka oli minulle yllätys, Salminen kommentoi puhelimitse stadionilta.

Salminen oli saanut juuri kaulaansa kultamitalin ja vastasi puhelimeen samalla, kun odotteli dopingtestiin pääsyä.

Salminen sanoo tienneensä, että vire on mainio, mutta valtava ennätysloikka yllätti silti.

– Koko 57-alkuinen aika jäi välistä, Salminen päivittelee.

Tiesitkö, että sinusta tuli ensimmäinen suomalais­nainen, joka on pystynyt ylipäätään voittamaan mitalin millään juoksu­matkalla alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa?

– En tiennyt. Sillee... no kuulostaa huikealta kyllä.

Miehistäkin juoksumitaliin nuorten MM-kisoissa ovat aiemmin yltäneet vain pronssia 3 000 metrin esteissä 1988 ottanut Arto Kuusisto ja Antti Haapakoski, joka voitti 110 metrin aidat 1990.

Myös Salmisen lajissa mitalit ovat suomalaisille olleet harvassa. Salminen on ensimmäinen suomalainen 400 metrin aitajuoksun maailmanmestari. Euroopan mestaruuteen ovat lajissa pystyneet Bertel Storskrubb vuoden 1946 EM-kilpailuissa Oslossa ja Viivi Lehikoinen alle 18-vuotiaiden EM-kilpailuissa Tbilisissä vuonna 2016, kertoo Suomen urheiluliitto.

Edellinen suomalaisen 400 metrin aitajuoksussa saavuttama arvokilpailujen mitali on Lehikoisen pronssi alle 19-vuotiaiden EM-kilpailuissa Grossetossa 2017.

Heidi Salminen Eltsun Tähtikisoissa elokuussa 2020.

Salmisen valmentaja on 400 metrin aitojen SE-nainen (54,62) Tuija Helander.

– Heidi on juossut tänä kesänä paljon 59:n ja 59,50:n väliin. Tiesin kunnon olevan ennemmin 58 pinnassa ja jopa allekin, mutta se ei ole vain sattunut natsaamaan aitoihin. Tiesin, että Heidi on todella lahjakas tyttö, josta ei ollut vielä saatu ulos koko potentiaalia. Nyt meni jo kyllä vähän ylikin, Helander hehkutti Ilta-Sanomille.

Vaikka ennätysparannus tuli Salmiselle itselleenkin yllätyksenä, tietää kultasankari, missä hän on tällä kaudella kehittynyt.

– Ollaan harjoiteltu tosi paljon juoksun toista puoliskoa. Olen oppinut tällä kaudella, että juoksu vasta alkaa takasuoran jälkeen. Alku pitää pystyä tulemaan rennosti, koska siitä moukarihäkiltä se vasta kunnolla alkaa, Salminen pohtii.

Eikä loppu vieläkään tullut täydellisesti.

– Vikassa aitavälissä oli sipsuttelua, joten vähän paremminkin olisi voinut mennä, Salminen ilmoittaa.

Helander, 60, kertoi, että Salmisella on rutkasti ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä optimaalisen juoksijan 400 metrin aitamatkalle.

– Heidi on ”nelkulle” fyysisesti aivan ihanteellinen, sirorakenteinen ja kevyt. Perusjuoksutekniikkaa on alkuajoista jonkun verran hiottu, mutta askeleen kepeys on luontaista, mikä on iso tekijä 400 metrillä. Pitää juosta mahdollisimman kovaa, mutta mahdollisimman taloudellisesti, Helander sanoi.

Keväällä 60 vuotta täyttänyt Tuija Helander valmentaa Salmista. Hän sijoittui 1987 MM-kisoissa viidenneksi ja juoksi yhä voimassa olevan SE:n 54,62.

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava Salminen on vasta huippu-uransa ensimetreillä, mutta nuorten maailmanmestaruus antaa tietenkin itseluottamusta jatkoon. Tulevaisuuden tavoitteet ovat selvät.

– Haluan pärjätä aikuisten arvokisoissa.

Keniassa pidettyjä MM-kisoja Salminen kehuu yleisesti hienoksi kokemukseksi. Yleisöä ei paikalla koronarajoituksien vuoksi voinut olla, mutta kuten Tokion olympialaisissakin, paikalla olleilta muilta urheilijoilta ja valmentajilta riitti kannustusta.

Keli Nairobissa oli Salmisen mukaan oikein sopiva, reilut 23 astetta.

Yllätysmaailmanmestarin kausi jatkuu kiireisenä, sillä ensi viikolla ohjelmassa ovat Kalevan Kisat Tampereella. Salminen tavoittelee myös pääsyä Ruotsi-otteluun.

Ruotsi-otteluun pääsy onkin todennäköistä, sillä Salminen nousi finaalin ennätyksellään 56,94 kotimaan tilaston kakkoseksi. Olympiakävijä Viivi Lehikoinen, 21, on juossut tänä kesänä ennätyksekseen 55,42.

Naisten pika-aidat on jo useita kausia ollut Suomen yleisurheilun tähtilajeja. Nyt myös tulevaisuus 400 metrin aidoissa näyttää kiehtovalle – Helanderin lyömättömänä pidetty SE-aika on saanut todellisia haastajia.