Main ContentPlaceholder

Urheilu

Tasan 40 vuotta Kike Elomaan Ms. Olympia -voitosta – ”Kaurapuurolla pärjäsi silloin”

Kike Elomaa on ainoa suomalainen, joka on päässyt kehonrakennuksen Hall of Fameen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Kike Elomaa voitti vuonna 1981 kaiken voitettavissa olevan kehonrakennuksessa.