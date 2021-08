Rullahiihdon maailmancupissa nähtiin todella vaarallinen joukko­kolari, kun italialais­hiihtäjä Francesco Becchis hölmöili alamäessä.

Viron Otepäässä kilpailtiin lauantaina rulla­hiihdon maailman­cupissa. Kisassa nähtiin kaamea tilanne, kun italialainen hiihtäjä Francesco Becchis syöksähti vauhdikkaassa laskussa yhtäkkiä ison joukon keskelle ja aiheutti vaarallisen joukkokolarin.

Videon katsonut norjalainen maasto­hiihdon super­tähti Johannes Hösflot Kläbo kommentoi tilannetta Dagbladetille

– Näyttää todella rumalta ja kivuliaalta. Haluaisin tietää, mitä hän (Becchis) mietti, kun ajoi sinne keskelle. Minulla ei ole aavistustakaan. Jos hän ajattelee, että siellä on tilaa, se on aivan sairasta. Ja jos ei, se on yksin­kertaisesti vain liuku­taklaus, Kläbo hämmästelee.

Tilannetta kommentoi Twitterissä kriittiseen sävyyn myös Norjan TV 2 -kanavan asiantuntija Petter Skinstad.

– Hirveintä, mitä olen ikinä nähnyt rullasuksilla. Tähän syyllistynyttä idioottia pitäisi rangaista paljon enemmän kuin pelkällä hylkäyksellä, koska tällainen voi johtaa vakaviin vammoihin ja kuolemiin. Onneksi rulla­hiihdossa pitää käyttää kypärää, Skinstad vuodatti twiitissään.

Miesten hiihdon ykkösnimi Johannes Hösflot Kläbo ei arvostanut Becchisin ratkaisua.

Yksi tilanteessa kaatuneista urheilijoista oli norjalainen Patrick Fossum Kristoffersen. Hän sai tilanteesta muistoksi joitakin hankaumia ja joutui keskeyttämään kilpailun, koska hänen kypäränsä hajosi.

– Ei ole kovin vaikea nähdä, ketä syyttää. Useimmat ihmiset ovat samaa mieltä siitä, että tuo ei ollut kovin hyvä idea. Mutta tämä ei yllätä. Hänen on tunnettu tuollaisista manöövereistä, Kristoffersen sanoo Dagbladetille.

Tilanteen syntipukki Becchis pyysi tekoaan anteeksi Instagram-tarinassaan.

– Haluan sanoa onnettomuudessa mukana olleille, että olen pahoillani. Näin pienen välin kahden kilpailijan välissä ja yritin päästä siihen, mutta laskin väärin. Näin enemmän tilaa, kuin siellä oli. Haluan pyytää kaikilta anteeksi ottamaani riskiä ja kolaria. Toivon että kaikki toipuvat nopeasti, italialainen kirjoitti.