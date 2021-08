Manny Pacquiao löi tuplamäärän iskuja, mutta hävisi silti Yordenis Ugasille selvästi.

Las Vegas

Kuubalainen Yordenis Ugas nujersi Manny Pacquiaon piste­voitolla ja säilytti ammatti­nyrkkeilyn WBA-liiton väli­sarjan maailman­mestaruutensa Las Vegasissa käydyssä MM-ottelussa. Arvostelu­tuomarit pisteyttivät ottelun Ugasille luvuin 116–112, 116–112 ja 115–113.

Ugas lähti otteluun yhdentoista päivän varoitusajalla, kun WBC- ja IBF-liittojen maailman­mestari Errol Spence Jr. joutui perumaan ottelunsa Pacquiaoa vastaan silmän verkko­kalvo­vamman takia.

– Olen todella innoissani, mutta ennen kaikkea haluan kiittää Manny Pacquiaoa siitä, että hän antoi minulle tämän mahdollisuuden kehässä. Harjoittelimme vain kaksi viikkoa, mutta kuuntelin kehäkulmani ohjeita ja se toimi, Ugas sanoi ottelun jälkeen ESPN:n mukaan.

Tilastojen mukaan Pacquiao löi yli kaksin­kertaisen määrän iskuja Ugasiin verrattuna (815–405), mutta Ugas sai silti sisään enemmän lyöntejä kuin vastustajansa.

Filippiiniläinen Pacquiao, 42, kuuluu 2000-luvun nyrkkeilyn super­tähtiin, mutta hänen edellinen ottelunsa oli heinäkuulta 2019, jolloin hän kukisti Keith Thurmanin haja­ääni­tuomiolla.

Pacquiaon saldo ammattilaisena on nyt 72 ottelua, joista hän on voittanut 62. Ugasin saldo on 31 ottelua ja 27 voittoa.