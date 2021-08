Michael Jordanin tulot romahtivat – sitten Lionel Messi auttoi legendan bisnekset jälleen nousuun

Lionel Messin siirto PSG:n riveihin on kiihdyttänyt seuran fanituotemyyntiä. Siitä saa osansa myös koripallolegenda Michael Jordan.

Michael Jordan (oik.) on saanut epäsuoraa taloudellista apua yllättävältä suunnalta, Lionel Messiltä.

Jopa kaikkien aikojen koripalloilijana pidetty Michael Jordan sai tuta pandemia-ajan negatiiviset talousvaikutukset. Yhdysvaltalaislehti Chicago Sun-Times twiittasi, että kuusinkertaisen NBA:n mestarin nettovarallisuus on pudonnut pandemian aikana yli 400 miljoonalla eurolla. Lukema on nyt vajaat 1,4 miljardia euroa.

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä Jordan, 58, on saanut epäsuoraa taloudellista apua yllättävältä suunnalta, Lionel Messiltä.

Argentiinalaisen jalkapallotähden uusi seura Paris Saint-Germain pelaa Niken Air Jordan -brändin vaatteissa, joten Jordan saa tililleen viisi prosenttia PSG:n pelipaita- ja fanituotemyynnistä.

PSG pelaa Air Jordan -brändin pelipaidoissa. Fanipaitojen myynti on räjähtänyt Messin saavuttua seuraan.

Messin siirto on kiihdyttänyt ranskalaisseuran fanituotemyyntiä melkoisesti, mikä on erinomainen uutinen Jordanille. Yhdysvaltalaisen urheilusivuston The Sports Rushin mukaan PSG:n tuotteita oli jo maanantaina myyty Messin saapumisen jälkeen 120 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaisi kuuden miljoonan pottia ex-koripallotähdelle.

Saman artikkelin mukaan asiantuntijat odottavat, että Messin nimellä varustettuja paitoja käy kaupaksi ensimmäisen Pariisin vuoden aikana jopa 2,5 miljoonaa kappaletta.

Valtavat tienestit jo uransa aikana tehnyt Jordan on menestynyt myös jätettyään koripalloparketit. Huhtikuussa 2020, ennen pandemia-ajan tappioita talouslehti Forbes arvioi Jordanin nettovarallisuudeksi noin 1,8 miljardia euroa. Air Jordan -brändi on ollut maailmanlaajuinen jättimenestys.

Urallaan Jordan valittiin kuudesti NBA:n finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi ja viidesti koko sarjan arvokkaimmaksi. Tähdistöotteluun hänet valittiin peräti 14 kertaa.