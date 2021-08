Seitsenottelu jatkuu huomenna aamulla pituushypyllä.

Suomen Saga Vanninen johtaa naisten seitsen­ottelua avaus­päivän neljän lajin jälkeen Kenian Nairobissa käynnissä olevissa yleisurheilun 19-vuotiaiden MM-kilpailuissa.

Avauspäivän päätöslajissa 200 metrillä Vanninen sijoittui toiseksi ajallaan 24,83. Koko joukon nopein oli Viron Pippi Lotta Enok ajalla 24,59. Kokonaiskilpailussa toisena oleva Itävallan Sophie Kreiner oli kolmas ajallaan 25,04.

Vanninen aloitti ottelun voittamalla aamulla 100 metrin aidat ajalla 13,60. Ennätys­sarjassaan heinä­kuussa Tallinnassa Vanninen juoksi aidat aikaan 13,55. Korkeudessa Vanninen ylitti 178, eli saman korkeuden kuin ennätys­sarjassaan.

Vanninen pettyi rankasti kuulantyönnössä, jossa hänen tuloksensa 13,30 jäi selvästi hänen ennätyssarjansa työnnöstä 14,90. Sen sijaan 200 metrillä Vanninen teki kaksi sadasosaa paremman ajan kuin ennätyssarjassaan. Kuulantyönnön epäonnistumisen takia toiveet omasta ennätyksestä kuitenkin todennäköisesti hautautuivat.

Vannisen saalis avauspäivän neljän lajin jälkeen on 3638 pistettä. Kreiner on 202 pisteen ja Enok 275 pistettä perässä. Suomen Nea Käyhkö on kahdeksantena pisteillä 2893.

Seitsenottelu jatkuu huomenna aamulla kello 9.12. pituushypyllä. Alle 19-vuotiaiden MM-kilpailuja voi seurata tästä linkistä aukeavasta livestriimistä.