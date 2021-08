Oliver, 20, hankki kuudessa vuodessa valtavat lihakset – pian alkoivat syytökset dopingista: ”Ei täällä ketään kiinnosta”

Oliver Forslin tunnettiin pitkään ”Ruotsin lihaksikkaimpana teininä”.

Ruotsalainen somejulkkis Oliver Forslin on noussut viime vuosina maailman­maineeseen valtavien lihastensa ansiosta. 20-vuotiaalla nuorukaisella on Instagramissa jo yli 500 000 seuraajaa – ja lisää tulee.

Forslin kertoo Expressenin haastattelussa, että on kerännyt lihas­massaa nyt noin kuusi vuotta. Vaikka treeni­vuosia on kertynyt, hän on silti ikäisekseen lähes yli-inhimillisessä kunnossa.

Ei olekaan ihme, että Ruotsissa on alkanut liikkua huhuja Forslinin dopingin käytöstä. Kanadalainen kehon­rakentaja Greg Doucette omisti asialle jopa kokonaisen YouTube-videon vuonna 2020.

Forslin vastasi kritiikkiin omalla videollaan. Hän on kertonut olevansa täysin puhdas urheilija.

– Kuulen ihmisiltä koko ajan, että käytän dopingia, mutta ei täällä (uudessa kodissa Yhdysvalloissa) tai maailmalla ketään tunnu kiinnostavan. Vain ruotsalaisia kiinnostaa – sieltä melkein kaikki kritiikki tulee. En tiedä miksi. Ehkä se on kateutta, hän sanoo Expressenin mukaan.

”Ruotsin lihaksikkaimmaksi teiniksi” pitkään tituleerattu Forslin haluaa korostaa, millä keinolla muskelit on oikeasti hankittu.

– Kova ja säännöllinen harjoittelu on kaiken a ja o. On täysin okei pitää joskus lepo­päivä, mutta on tärkeää tehdä suunnitelma ja noudattaa sitä. Jos olet aloittelija, sinun täytyy ymmärtää, että kehitys tulee ajan kanssa.