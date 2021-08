Bikinikohu päättymässä Norjan naisten ”voittoon” – tällaista muutosta kohusääntöön ehdotetaan

Rantakäsipallon pitkään paheksuttu naisten bikinipakko voi olla marraskuussa historiaa.

Naisten rantakäsipallon bikinisääntöön on odotettavissa muutos vielä tämän vuoden puolella. The New York Timesin mukaan kansain­välisen käsi­pallo­liiton (IHF) puheen­johtaja Hassan Moustafa, 77, on ilmoittanut, että pukeutumis­sääntöä muutetaan ”hyvin toden­näköisesti” marras­kuussa järjestettävässä liiton kansain­välisessä kokouksessa.

Naisten bikinipeliasua koskevaa sääntöpykälää on paheksuttu jo vuosien ajan. Samaan aikaan kun miehet saavat pelata shortseissa ja hihattomassa paidassa, naisilla on bikinipakko. Bikini­peli­asut ovat sääntöjen mukaan ”linjassa lajin urheilullisen ja houkuttavan imagon kanssa”.

Vaikka etenkin Norjan naisten käsipallojoukkue on jo vuosien ajan pyrkinyt saamaan seksistiseen sääntöön muutosta, vasta tänä kesänä aihe on otettu toden teolla käsittelyyn ympäri maailman.

Bikinipakko nousi jälleen heinäkuussa pinnalle, kun Norjan maa­joukkue pelasi naisten EM-kisojen pronssi­ottelussa shortseissa tarkkaan määritellyn bikini­ala­osan sijaan.

Tämänhetkisissä säännöissä todetaan seuraavasti: ”Naisten pitää käyttää bikini­ala­osia. Niiden pitää olla tiukasti istuvia. Alaosan pitää kaareutua kohti jalan yläosaa. Sivuissa kangasta saa olla enintään 10 sentti­metriä.”

Kansainvälisen käsipalloliiton (IHF) puheenjohtajan Hassan Moustafan mukaan naisten pukeutumiskoodia muutetaan hyvin todennäköisesti marraskuussa.

Norjan joukkueelle lätkäistiin sääntöjen rikkomisesta 1 500 euron sakot, mikä aiheutti ärtymystä IHF:n ja Euroopan käsi­pallo­liiton (EHF) toimintaa kohtaan. Liittojen johtajia vaadittiin eroamaan, ja useat eri vapaa­ehtoiset ottivat yhteyttä Norjan käsi­pallo­liittoon tarjotakseen apua sakkojen maksamisessa.

Norjan liitto ei kuitenkaan ottanut tarjouksia vastaan, vaan maksoi sakon omasta pussistaan.

Pukeutumiskoodin muuttamisen jälkeen naiset saisivat Dagbladetin mukaan päättää ainakin kolmen eri peliasun väliltä. He saisivat pelata joko samanlaisessa asussa kuin Norjan joukkue pelasi EM-pronssi­ottelussa, miesten peliasun tapaan paidassa ja shortseissa tai edelleen bikineissä.