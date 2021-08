Miten kovakuntoinen Valtteri Bottas suoriutuu maastojuoksusta ja -pyöräilystä nimikkokisassaan? Katso Valtteri Bottas Duathlon 2021 suorana ISTV:ssä!

F1-kuljettaja Valtteri Bottas ottaa fyysisesti mittaa muista urheilijoista ja kuntoilijoista sunnuntaina 22.8.2021 Nastolassa, kun hänen omassa kilpailussaan lajeina ovat maastojuoksu ja maastopyöräily. ISTV näyttää kisan suorana lähetyksenä.

Valtteri Bottas Duathlon kisataan Pajulahden maisemissa jo neljättä kertaa. Naisten, miesten ja joukkueiden kilpailussa reitti koostuu 5 kilometrin juoksusta, 20 kilometrin pyöräilystä ja vielä 3 kilometrin juoksusta.

ISTV:n suora lähetys tapahtumasta alkaa yllä olevassa videoruudussa kello 14 sunnuntaina 22.8.2021. Lähetys näkyy ensivaiheessa vain suorana, mutta siitä tulee seuraavana päivänä tallenne.

Valtteri Bottas elää urheilullista elämää myös formularatojen ulkopuolella. Siksi hän päätti aikoinaan perustaa koko perheen urheilutapahtuman Valtteri Bottas Duathlonin.

– Lajiksi valikoitui maastoduathlon ja kisapaikaksi halusin ehdottomasti kotipaikkani Nastolan. Tavoitteena on tehdä mukava tapahtuma, jossa on rento meininki – kunnon kilpailuhenkeä unohtamatta, Bottas sanoo kisan verkkosivuilla.

– Kotipaikka on aina ollut minulle tärkeä. Nastolassa on hyvät mahdollisuudet urheilla ja sijainti on loistava. Tuon mielelläni esiin sitä, mistä olen kotoisin. Arvostan juuriani.

Lisätiedot kisasta löydät VBD:n verkkosivuilta tästä linkistä.