NFL-pelaaja uhosi Usain Boltille! Jamaikalaiselta tyly vastaus

Tyreek Hill väittää pinkovansa Usain Boltia kovempaa. Haastekilpailuun ehdotetaan huimia panoksia.

Kaikkien aikojen pikajuoksija Usain Bolt saattaa kilpailla amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaajaa Tyreek Hilliä vastaan juoksukilpailuissa. Erikoisesta kilvoittelusta uutisoi New York Post.

NFL:n nopeimmaksi pelaajaksi väitetty Hill, 27, latasi kovia sanoja Boltista, 34, heinäkuun lopussa.

– Bolt lopetti syystäkin. Hän on vanha. Hän on parhaat päivänsä nähnyt. Eikä hän saisi minua kiinni 40 jaardilla. 100 jaardilla kyllä, sen hän hoitaisi, mutta ei 40 jaardilla, Hill uhosi.

Uransa vuonna 2017 päättänyt jamaikalainen otti haasteen vastaan Dan Patrickin juontaman ohjelman vieraana.

– Olen sanonut sen hänelle. Olen tekstannut hänelle. Jos jatkat puhumista, minä saatan ilmestyä paikalle, Bolt lataa takaisin.

Juontaja Patrick ehdotti kompromissiksi 70 metrin juoksua.

– Olen hyvä 70 metrillä. En silti usko, että hän saisi minua kiinni neljälläkymmenellä.

Patrick ehdottaa, että Bolt asettaisi panokseksi yhden kahdeksasta olympiakulta­mitalistaan ja Hill puolestaan oman Super Bowlin mestaruussormuksensa. Bolt ei usko Hillin suostuvan lyömään vetoa niin kovista panoksista. Patrick myös ilmoittaa, että haastekilpailu järjestetään Super Bowl -loppuottelun jälkeisellä viikolla.

Vuoden 2012 alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa Hill nappasi 200 metrin juoksussa pronssia, sijoittui 100 metrin juoksussa neljänneksi ja voitti kultaa 4 × 100 metrin viestissä.

Hill ei ole kuitenkaan pelkkä tyhjänpuhuja. Hän on kilpaillut myös pikajuoksussa ja alittanut myötä­tuulessa (+5,0 m/s) 10 sekunnin rajan satasella. Virallisesti hänen ennätyksensä on 10,19, kun taas Boltin nimissä on satasen maailman­ennätys 9,58.

Bolt kokeili vuonna 2019 epävirallisesti 40 jaardin juoksua. Hän kellotti ajan 4,22 – verryttelyhousuissa. Hill juoksi vuoden 2016 varaustilaisuudessa saman matkan 4,29 sekuntiin.