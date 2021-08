Mark Allen ja Reanne Evans kohtaavat snookerin Brittish Openin avauskierroksella. Entisellä pariskunnalla on yhteinen 14-vuotias lapsi.

Snookerin Brittish Openin avauskierroksella nähdään maanantaina poikkeuksellinen ottelupari, kun vastakkain asettuvat Pohjois-Irlannin Mark Allen ja Englannin Reanne Evans.

Moninkertainen rankingturnausvoittaja Allen ja naisten 11-kertainen maailmanmestari Evans nimittäin seurustelivat vuosina 2005–2008, ja heillä on yhteinen 14-vuotias tytär.

Pariskunta on ollut eronsa jälkeen todella huonoissa väleissä. Sisäpiiritoimittaja Hector Nunnsin mukaan Allen ja Evans ovat keskellä kiistaa yhteisen tyttärensä elatusmaksuista, ja samoissa piireissä liikkuminen on aiemminkin johtanut kiusallisiin tilanteisiin.

Esimerkki vihanpidosta nähtiin kevään MM-kisoissa. Crucible-teatterin harjoitushuoneessa otteluunsa valmistautunut Allen koki tv-kommentaattorin toimessa samassa tilassa työskennelleen Evansin läsnäolon niin häiritseväksi, että pyysi tv-yhtiötä poistamaan Evansin huoneesta hänen harjoitustensa ajaksi.

– Reanne lähti pelaajien harjoitustilasta kymmeneksi minuutiksi Mark Allenin pyynnöstä, jotta hän sai harjoitella ilman häiriötekijöitä ennen otteluaan, BBC vahvisti The Sunille keväällä.

Maanantai-iltana Allenin on kuitenkin pakko viihtyä Evansin seurassa, ei vain samassa huoneessa, vaan saman pöydän äärellä.

Evans ja toinen naissnookerin huippu Ng On-Yee saivat täksi ja seuraavaksi kaudeksi villin kortin 128 pelaajan ammattilaiskiertueelle.

– Katson tietenkin sen ottelun – sormieni välistä. Nostan hattua ammattilaiskiertueelle, että he eivät ole vain peittäneet kameroita tai arponeet kaaviota uudestaan. Tämä on ottelu, jota järjestäjät tai pelaajat eivät todellakaan toivoneet. Tämä on heille molemmille painajaismaista, totesi vuoden 2005 maailmanmestari ja Allenin läheinen ystävä Shaun Murphy Telegraph-lehdelle.

– Kun ottelu on ohi, he ja kaikki muut voivat jatkaa elämäänsä. Kiersi huhuja, että toinen heistä vetäytyisi ottelusta, mutta he ovat liian kovia ammattilaisia sellaiseen, Murphy toteaa.

Briteissä eriskummallinen tilanne kiinnostaa luonnollisesti kovasti. On väistämätöntä, että maanantai-illan ottelu kerää tv:ssä poikkeuksellisen kovat lukemat rankingturnauksen avauskierroksen otteluksi.

– Kiinnostuksen ymmärtää: en usko, että mitään aivan tällaista on koskaan tapahtunut huippu-urheilussa. Ottelu kiinnostaa varmasti monia tv-katsojia. Jotkut, jotka eivät edes seuraa snookeria saattavat haluta nähdä tämän katastrofin suorassa lähetyksessä, Murphy mietti.

Ensimmäistä kauttaan ammattilaiskiertueella aloitteleva Evans on esiintynyt aiemminkin edukseen myös miespelaajia vastaan.

35-vuotias taituri voitti vuoden 2017 MM-karsinnoissa Suomen Robin Hullin ja haastoi vuoden 2019 Champion of Champions -kutsuturnauksessa lajin kärkinimiin lukeutuvan Murphyn tasaiseen vääntöön, jonka Murphy lopulta voitti lukemin 4–3.

Allen on ollut vakiokasvo maailmanlistan kuudentoista parhaan joukossa jo yli kymmenen vuoden ajan ja on voittanut muun muassa suurturnaus Mastersin vuonna 2018. Viime ajat ovat kuitenkin olleet vaikeita: toukokuussa yli kolme miljoonaa puntaa palkintorahaa urallaan tienannut tähti ilmoitti olevansa vararikossa.

Evansin ja Allenin ottelu alkaa alustavan aikataulun mukaan kello 22.30 Suomen aikaa.