Kari-Pekka Kyrö latasi armotonta tekstiä Suomen urheilun tilasta – Kalervo Kummola pamauttaa tylyn vastauksen: ”Naurettavaa!”

Kalervo Kummolan mielestä yksilö- ja joukkue­lajien vastakkain­asettelu on turhaa. Suomessa riittää lääniä sekä hiihtäjille että jääkiekkoilijoille.

Suomen laiha menestys Tokion olympialaisissa on kirvoittanut vilkasta keskustelua kotimaisen huippu-urheilun tilasta.

Viimeisimpänä lusikkansa soppaan upotti maastohiihto­maajoukkueen entinen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö.

Kyrön mielestä hälytyskellojen pitäisi soida kovaa, sillä Suomella ei ole ollut 20 vuoteen keihään­heittäjien lisäksi ainuttakaan arvokisa­mitaleista taistelevaa yleis­urheilijaa.

Kokenut hiihtomies linjasi, että menestymättömyys on osa laajempaa yhteis­kunnallista ilmiötä: nuorten liikuttaminen painottuu joukkue­urheilu­lajeihin, mikä syö yksilö­lajien toiminta­mahdollisuuksia. Kyrö myös epäili, että missään muualla ei ole käytetty viime vuosikymmeninä niin paljon julkisia varoja sisä­palloilu­hallien rakennus­hankkeisiin kuin Suomessa.

” Keneltäköhän se on pois, että palloilu- ja jäähalleja on rakennettu? Ei ainakaan hiihdolta. Ne olosuhteet ovat olleet koko ajan olemassa.

Suomalaisen jääkiekon pitkäaikainen keulahahmo Kalervo Kummola rohahtaa makeaan nauruun kuullessaan Kyrön väitteistä.

– Naurettavaa! Totta kai yksilölajien harrastajat ovat vähentyneet ja joukkue­lajien harrastajat lisääntyneet – mutta ihan jo sen vuoksi, koska Suomi on urbanisoitunut. Mutta keneltäköhän se on pois, että palloilu- ja jäähalleja on rakennettu? Kummola kysyy ja vastaa itse:

– Ei ainakaan hiihdolta. Ne olosuhteet ovat olleet koko ajan olemassa. Ja nuoret menevät sinne, missä viihtyvät. On vetäjien tehtävä saada heidät viihtymään.

Kyrö heilutteli verbaalitikariaan myös koululiikunnan suuntaan. Hän harmitteli, ettei liikunta­tunneilla opeteta tarpeeksi perus­motorisia taitoja ja esimerkiksi juoksua, vaan mennä huiskitaan erilaisia maila­pelejä.

” Kaikkein suurin muutos on siinä, että voimistelu on jätetty pois koulu­liikunnasta.

Kummolan, 75, mukaan joukkue- ja yksilölajien vastakkain­asettelu on turhaa, mutta koulu­liikunnan nyky­suunnista hänelläkään ei ole pelkästään myönteistä sanottavaa.

– Huvittava väite. Aika vähän kouluissa huiskitaan mailalla. Kaikkein suurin muutos on siinä, että voimistelu on jätetty pois koulu­liikunnasta. Se on kaiken koulu­liikunnan perusta, kun ajatellaan, että tarvitaan voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, ketteryyttä ja tekniikkaa, ”Rautakansleri” muistuttaa.

Pitkän uran Suomen jääkiekkoliitossa, IIHF:ssä ja SM-liigan johto­tehtävissä tehnyt Kummola korostaa, ettei Kyrön asenteella ainakaan kehitetä suomalaista urheilua.

– En ole tavannut koskaan Kari-Pekka Kyröä, mutta kovin suppealla näkö­kannalla hän lähestyy näitä asioita. Maailma vain muuttuu, ja on tullut paljon lajeja, jotka kiinnostavat nuoria enemmän kuin kestävyys­urheilu, Kummola toteaa.